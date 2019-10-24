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  3. 24 Ekim 2019 09:34

Sonbahara yaz molası! Güneşli günleri geri dönüyor!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak yağışların etkisi altında. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu hava hakim

Sonbahara yaz molası! Güneşli günleri geri dönüyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep,Kilis, Şanlıurfa ve Osmanye'nin güneykesimleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu le Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğ tahmin ediliyor. Rüzgarın genellkle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden haff, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 
İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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