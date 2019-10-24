Sonbahara yaz molası! Güneşli günleri geri dönüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep,Kilis, Şanlıurfa ve Osmanye'nin güneykesimleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu le Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğ tahmin ediliyor. Rüzgarın genellkle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden haff, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



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