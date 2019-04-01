AK Parti'den şaşırtan Ankara açıklaması
CHP'den açıklama: ''Sandıkta aldığımızı masa başında yedirtmeyiz''
İstanbul'da yerel seçimi kim kazandı ? İşte YSK'dan gelen son açıklama
Ekrem İmamoğlu zafer anını böyle kutladı
Ekrem İmamoğlu zafer anını böyle kutladı
Piyasalar hareketlendi ! Yerel seçim sonrası dolarda sert dalgalanma
Piyasalar hareketlendi ! Yerel seçim sonrası dolarda sert dalgalanma
CHP’nin Siverek adayı Fatih Bucak 2. kez gözaltına alındı
CHP’nin Siverek adayı Fatih Bucak 2. kez gözaltına alındı
YSK'dan Başkanı Sadi Güven: ''AA YSK'dan veri almıyor, İmamoğlu önde!''
YSK'dan Başkanı Sadi Güven: ''AA YSK'dan veri almıyor, İmamoğlu önde!''
Ekrem İmamoğlu yeniden canlı yayında: ''Aramızdaki fark 28 bin 27'dir''
Ekrem İmamoğlu yeniden canlı yayında: ''Aramızdaki fark 28 bin 27'dir''
Oy verdiğiniz sandıktan hangi aday, hangi parti çıktı ? Sorgulama ekranı...
Oy verdiğiniz sandıktan hangi aday, hangi parti çıktı ? Sorgulama ekranı...
AK Parti ''Teşekkürler İstanbul'' pankartlarını kaldırıyor !
AK Parti ''Teşekkürler İstanbul'' pankartlarını kaldırıyor !
Anadolu Ajansı: Geçersiz oyların incelenmesi bekleniyor
Anadolu Ajansı: Geçersiz oyların incelenmesi bekleniyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Nisan 2019 11:51

Sonuçlara itiraf edildi ! Seçimi 11 oyla AK Partili aday kazandı

Yerel seçimlerde Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan itirazlar sonucu AK Partili aday 11 adayla kazandı.

Sonuçlara itiraf edildi ! Seçimi 11 oyla AK Partili aday kazandı
A+ A-

Edirne'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yapılan itirazlar sonucu belediye başkanlığını 11 oy farkla AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu kazandı.

Keşan Adalet Sarayı'ndaki İlçe Seçim Kurulu'nda gece geç saatlere kadar süren veri girişlerinin ardından CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile CHP'nin belediye başkan adayı Şenol Yalı, ilçede seçimi 12 oy farkla kazandıklarını açıkladı ve şehirde partililer kutlama yaptı.

AK Parti'nin bazı sandıklara itirazı sonucu oylar yeniden sayıldı. İlçe Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu'nun 18 bin 414, CHP adayı Şenol Yalı'nın ise 18 bin 403 oy aldığı bildirildi.

Öte yandan CHP'nin seçim sonuçlarına itirazda bulunacağı kaydedildi.

DHA

keşan , seçim , aday
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM