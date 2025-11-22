Sonunda AK Parti seçmeni de isyan etti... Son ankette oran yüzde 12,2'ye düştü

ASAL Araştırma tarafından 26 ilde gerçekleştirilen "geçim şartları/refah düzeyi" anketinin sonuçları AK Parti seçmeninin de muhalefet seçmeni gibi geçim sıkıntısı çektiğini gözler önüne serdi.

Asal Araştırma’nın Kasım 2025 tarihli anketi, Türkiye’de seçmenin büyük çoğunluğunun refah düzeyinde son altı ayda ciddi bir düşüş hissettiğini ortaya koydu. 26 ilde yapılan araştırmada katılımcılara “Son 6 ayda sizin veya ailenizin geçim şartları/refah düzeyi nasıl değişti?” sorusu yöneltildi.

Araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 56’sı geçim şartlarının kötüleştiğini ifade ederken, sadece yüzde 12,2’si iyileştiği görüşünde olduğunu belirtti. Yüzde 27,6’lık bir kesim şartların değişmediğini söylerken, fikri olmayanların ya da cevap vermeyenlerin oranı yüzde 4,2’de kaldı.

Ankette katılımcıların son seçimlerde hangi partiye oy verdiği de araştırılırken AK Parti seçmeninin yüzde 23,9’u geçim şartlarının iyileştiğini söylerken, yüzde 36,4’ü kötüleştiğini, yüzde 36’sı ise değişmediğini ifade etti.

İşte anketin genel ve seçmenlere göre sonuçları: