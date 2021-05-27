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Sonunda bu da oldu: Sedat Peker'in adına kripto para çıkarıldı

Sonunda bu da oldu: Sedat Peker'in adına kripto para çıkarıldı

Paylaştığı videolar ile Türkiye gündemini belirleyen Sedat Peker adına kripto para çıkarıldı.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in videolarını Tüm Türkiye konuşmaya devam ediyor. Peker'in adına şimdi de kripto para çıkarıldı. 

Sedat Peker Token ismiyle ve "SEDATPEKER" kısaltmasıyla dün gece yarısı çıkarılan para meme token kategorisinde yer alıyor. 

Girişimin Telegram sayfasında yaklaşık bine yakın kişi yer alıyor. Genelde şaka ve eğlence üzerine oluşturulun Meme coinler Tesla CEO'su Elon Musk'ın Dogecoin paylaşımları ile popülerlik kazandı. 

OdaTV.com

Etiketler sedat peker coin sedatpeker coin sedat peker kripto para
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