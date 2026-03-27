Sosyal medya bu çılgınlığı konuşuyor: Oturduğu evi satıp tüm parasını altına yatırdı

Sahip olduğu tek evi satıp 1 kilogram altın alan ve ailesiyle kiraya taşınan bir vatandaş, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşü fırsat bilen vatandaşlar kuyumcuların önünde kuyruk oluşturdu. Artan talep nedeniyle bazı kuyumcularda gram altın kalmadı. Bugün ise sosyal meyada paylaşılan bir yatırım hikayesi, gündem oldu.

Evini satıp altın aldı

İki çocuk babası bir vatandaş, oturduğu evi satarak elde ettiği tüm birikimiyle yaklaşık 1 kilogram altın aldığını ve ailesiyle birlikte kiracı olarak yeni bir hayata başladığını açıkladı.

"1-2 yıl içinde 4 ev alırım"

Kendisine yönelik "riskli davranıyorsun" eleştirilerine yanıt veren vatandaş, “Dalga geçenleri ileride göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl içinde 4 ev alacağıma inanıyorum.” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar bu yatırımı desteklerken, bazıları ise riskli olduğunu ifade etti.