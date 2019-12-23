Sosyal medya bu fotoğrafla sallandı

Zonguldak Sahil yolunda çekildiği iddia edilen fotoğraf, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Giyim tarzıyla sürücülerin dikkatini dağıttığı iddia edilen kadın sürücünün fotoğrafı birçok kişi tarafından paylaşıldı.

ARKASINDAN GELEN SÜRÜCÜ FOTOĞRAFLADI

Cesur bir imajla direksiyon başına geçen kadın motosiklet sürücüsünün arkasından seyreden başka bir araç sürücüsü tarafından fotoğraflanan kare, sosyal medyada kısa sürede elden ele yayılmaya başladı.



Kim olduğu bilinmeyen motosiklet sürücüsünün sahil yolundan ilerlerken giyim tarzıyla sürücülerin dikkatini dağıttığı iddia edilirken, sosyal medyadan yapılan bu paylaşım büyük ilgi gördü.



Öte yandan, sahil yolunda büyük bir hızla ilerlediği iddia edilen kadın sürücünün herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi de bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 'şans' olarak nitelendirildi.