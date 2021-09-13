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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Çalıştığı yerden parasını alamayan işçi...

Çalıştığı yerden parasını alamayan bir işçinin, şirkete ait kamyonları parçaladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Çalıştığı yerden parasını alamayan bir jcb operatörü, şirkete ait kamyonları kepçe ile parçaladı. 

O anların görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler işçi para sosyal medya
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