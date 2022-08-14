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Sosyal medya bunu konuşuyor: Canlı yayın yaparken çiçek satan çocuk tarafından ısırıldı

Dünyayı gezip, gezdikleri yerleri herkese tanıtan Twitch yayıncısı çift İstanbul’da ilginç bir olay yaşandı.

Sosyal medya Twitch yayıncısını ısıran çocuğu konuşuyor... "@justketh" kullanıcı adıyla ünlü platform Twitch'te yayın yapan ve dünyadaki önemli yerleri gezip, tanıtan çift İstanbul'a geldiğinde çok ilginç bir olayın parçası oldu. Çiftten Jay Streazy, çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından canlı yayında ısırıldı.

TWITCH YAYINCISINI ISIRAN ÇOCUK SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE
Twitch'teki canlı yayına yansıyan o anlarda, yemek yemek için bir masaya oturan çiftin yanlarına çiçek satan bir çocuğun geldiği ve masaya bir dal gül bıraktığı görüldü. Bu sırada yayıncı Jay Streazy'in çocuğa "No" (Hayır) dediği duyuldu.

 Streazy, isteksiz halinden sonra bu kez koluna sarılan çocuğu yine reddetti. Ancak çocuk hiç beklenmedik bir şekilde ünlü yayıncının kolunu ısırdı. Bu sırada Streazy'nin acı çığlığı duyuldu.

Çift neye uğradığını şaşırırken, çocuk, bu akılalmaz hareketinin ardından masadaki gülü de alıp yayının kadrajından çıktı.

 O anlar sosyal medyada ise gündem oldu.

Etiketler SOSYAL MEDYA ISIRILMA ÇOCUK
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