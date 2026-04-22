  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sosyal medya düzenlemesi genişliyor: VPN'e de kısıtlama geliyor!

Güncelleme:

Meclis gündemindeki sosyal medya düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor. 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması getiren teklif, VPN kullanımını da e-Devlet onayına bağlayacak.

TBMM'de görüşmeleri süren sosyal medya düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi gündemde. 

Teklif 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması getiriyor.

Sosyal medya ve oyun platformlarında "ebeveyn kontrol araçları" zorunlu hale gelecek. Sosyal ağ sağlayıcıları, bu yaş grubundaki kullanıcıların hesaplarını ebeveyn onayı olmadan aktifleştiremeyecek.

VPN'e kısıtlama geliyor

NTV'de yer alan haber egöre, teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri ise VPN hizmetlerine yönelik kısıtlama hazırlığı. Yasaklı sitelere giriş imkanı sağlayan VPN servislerini kullanmak isteyenler için de e-Devlet bağlantılı kimlik ve yaş doğrulaması şartı getirilmesi planlanıyor. Böylece kimlik doğrulaması yapmayan kullanıcıların bu hizmetlere erişimi sınırlandırılacak.

Sosyal medyaya e-Devlet üzerinden giriş yapılacak

Sosyal medyaya herkes için kimlik doğrulama sistemi getirilmesi yönünde de hazırlık var.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada "Kullanıcılar hesap açarken platform üzerinden doğrudan e-Devlet'e yönlendirilecek. e-Devlet bilgileri platformlarla paylaşmayacak, giriş için anahtar üretecek." dedi.

Düzenlemeyle sahte hesapların önlenmesi hedefleniyor. Altyapı hazırlıklarının 9 ay sürebileceği de belirtildi.

NTV

Bu Haberleri Kaçırma...

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı
Miras bilmecesi çözüldü: Fatih Ürek'in dudak uçuklatan serveti kime kaldı?
Miras bilmecesi çözüldü: Fatih Ürek'in dudak uçuklatan serveti kime kaldı?
İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!''
İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!''
İstanbul'da dev kesinti: 21 ilçeye elektrik verilemeyecek
İstanbul'da dev kesinti: 21 ilçeye elektrik verilemeyecek
Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı
Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı
Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi
Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi
Etiketler sosyal medya yasası edevlet 15 yaş altı sosyal medya yasağı VPN
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı MSB'den Ankara'daki helikopter kazası için yeni açıklama MSB'den Ankara'daki helikopter kazası için yeni açıklama Türkiye'nin 2 bin yıllık tarihi yapısında skandal görüntüler! Türkiye'nin 2 bin yıllık tarihi yapısında skandal görüntüler! Başörtülü paylaşımıyla tepki çeken Murat Övüç'e hapis cezası Başörtülü paylaşımıyla tepki çeken Murat Övüç'e hapis cezası Turizm başkentinde SOLOTÜRK şöleni! Nefesleri kesen prova saniye saniye kamerada Turizm başkentinde SOLOTÜRK şöleni! Nefesleri kesen prova saniye saniye kamerada Gırgıriye Müzikali'nde Müjdat Gezen seyirciyle tartıştıp rahatsızlandı, gösteri iptal edildi! Gırgıriye Müzikali'nde Müjdat Gezen seyirciyle tartıştıp rahatsızlandı, gösteri iptal edildi! Fenerbahçe Türkiye Kupası’na veda etti: Konyaspor yarı finalde! Fenerbahçe Türkiye Kupası’na veda etti: Konyaspor yarı finalde! İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!'' İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!'' Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu
Ürünleri zincir marketlerde satılan dev marka konkordato ilan etti! Ürünleri zincir marketlerde satılan dev marka konkordato ilan etti! AK Partili isimden ezber bozan seçim çıkışı: ''Son düzlükteyiz'' AK Partili isimden ezber bozan seçim çıkışı: ''Son düzlükteyiz'' Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’da tarihi gece: Inter’i 2-0’dan geri döndürüp finale taşıdı! Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’da tarihi gece: Inter’i 2-0’dan geri döndürüp finale taşıdı! Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi Doktor önerilerini dikkate almamış! Saldırganın annesi de tutuklandı! Doktor önerilerini dikkate almamış! Saldırganın annesi de tutuklandı! Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı! Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı! ''Okula gitmeyin, tarayacağım'' diyen 7. sınıf öğrencisi gözaltında! ''Okula gitmeyin, tarayacağım'' diyen 7. sınıf öğrencisi gözaltında! Engelli araç alımında ÖTV istisnası şartları değişti Engelli araç alımında ÖTV istisnası şartları değişti Bir anda ortaya çıkan gizemli canlı şaşkınlık yarattı! Bir anda ortaya çıkan gizemli canlı şaşkınlık yarattı!