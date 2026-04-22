Sosyal medya düzenlemesi genişliyor: VPN'e de kısıtlama geliyor!

Meclis gündemindeki sosyal medya düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor. 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması getiren teklif, VPN kullanımını da e-Devlet onayına bağlayacak.

TBMM'de görüşmeleri süren sosyal medya düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi gündemde.

Teklif 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması getiriyor.

Sosyal medya ve oyun platformlarında "ebeveyn kontrol araçları" zorunlu hale gelecek. Sosyal ağ sağlayıcıları, bu yaş grubundaki kullanıcıların hesaplarını ebeveyn onayı olmadan aktifleştiremeyecek.

VPN'e kısıtlama geliyor

NTV'de yer alan haber egöre, teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri ise VPN hizmetlerine yönelik kısıtlama hazırlığı. Yasaklı sitelere giriş imkanı sağlayan VPN servislerini kullanmak isteyenler için de e-Devlet bağlantılı kimlik ve yaş doğrulaması şartı getirilmesi planlanıyor. Böylece kimlik doğrulaması yapmayan kullanıcıların bu hizmetlere erişimi sınırlandırılacak.

Sosyal medyaya e-Devlet üzerinden giriş yapılacak

Sosyal medyaya herkes için kimlik doğrulama sistemi getirilmesi yönünde de hazırlık var.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada "Kullanıcılar hesap açarken platform üzerinden doğrudan e-Devlet'e yönlendirilecek. e-Devlet bilgileri platformlarla paylaşmayacak, giriş için anahtar üretecek." dedi.

Düzenlemeyle sahte hesapların önlenmesi hedefleniyor. Altyapı hazırlıklarının 9 ay sürebileceği de belirtildi.

