Sosyal medya fenomeni ''Basel'' 1 Mayıs operasyonlarında gözaltına alındı

"Basel" kullanıcı adıyla tanınan Bekir Aslan'ın Taksim 1 Mayıs operasyonlarında gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmasın diye valilik aracılığıyla birçok uygulamaya girişmişti.

İstanbul, Taksim'e gidiş güzergahındaki birçok yol ve ulaşım aracı hizmete kapatılmıştı.

1 Mayıs'ın kutlanacağı Saraçhane'nin aşağısında bulunan, Taksim'e giden yolda olan tarihi Bozdoğan Kemeri ise toma ve 3-4 sıra polis ekipleri ile kapatılmıştı.

Polis, kemerden Taksim'e ilerlemek isteyen kitleye de sert müdahalede bulunmuştu.

Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD), Saraçhane'de kemeri zorlayan 47 kişinin bu sabah evlerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alındığını açıklamıştı.

İstanbul'da 1 Mayıs operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında, X'te "Basel" adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın da olduğu belirtildi.

Aslan da 1 Mayıs günü barikatı zorlamıştı.