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  3. 23 Ocak 2019 19:12

Sosyal medya fenomeni doktorun ofisini mi bastı ?

Sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez, burun estetiği yaptırdığı doktoru tehdit ettiği iddialarını yalanladı ve 'Kimseyi ne tehdit ettim ne de ofis bastım' dedi.

Sosyal medya fenomeni doktorun ofisini mi bastı ?
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Halil Söyletmez, estetik operasyon yaptırdığı doktoru tehdit ettiği haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Geçirdiği ameliyattan sonra maddi ve manevi kayıp yaşadığını belirten Söyletmez,’’ 2018 yılında Ağustos ayında bir burun estetiği operasyonu geçirdim. Birkaç ay sonra burun ucumun düştüğünü fark ettim ve doktora mesaj attım. O da ofisine çağırdı. Yapılan kontrolde burun ucumun düştüğünü belirterek yeni bir operasyonun 6 aydan önce yapılamayacağını söyledi. Bekleyeceğimi söyleyerek durumu kabul ettim. Bu durumu merak eden takipçilerimle paylaşırken kendisi ve asistanlarından mesaj aldım operasyonu erkene çekmeye yönelik. Daha önce 6 aydan önce yapamayacağı söylediği operasyonu birkaç hafta sonrasına çekmek istemesinden işkillendik. Doktor doktor gezmeye başladım. Her biri de yeni operasyonun 6 aydan önce olamayacağını söyledi. Ancak karşı taraf komplo kuruyormuşuz gibi konuyu farklı bir tarafa sürüklemeye başladılar. Daha önce hocayla çektiğim videoları kaldırmamı istediler. Ben de görüntüleri kaldıramayacağımı, kaldırırsam maddi zarara uğrayacağımı, burnumla alakalı problem yaşadığımı, nefes alamadığımı belirttim kendisine. Bu süreç beni çok yordu, kilo kaybı yaşadım’’ ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM'

Tehdit iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Söyletmez, "Ben burun ucumun düşmesinden sonra doktordan kendi dosyamı talep ettim. Bunu yazılı olarak talep ettim. Doktorda bu istediğimi reddederek kendisi ölümle tehdit etmişim gibi suçlamalarda bulundu. Bu sebeple aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı verdiler. Bu oldukça komik bir durum. Hiçbir şekilde kendisini tehdit etmedim, ofisini basmadım. Mağduriyetim devam ediyor. Biz de kendisine karşı dava açacağız. Benden izin almadığı dediği videoların hepsi izinle paylaşıldı. Ben hukukun üstünlüğüne inanan biri olarak yargı yoluyla hesaplaşmak istiyorum. Sürecin en başından beri doktor hakkında en ufak bir zedeleyici ya da kötüleyici hiçbir paylaşımım olmamıştır. Şaşkınlık içerisindeyiz’’ diyerek çıkan haberlere tepki gösterdi.

Çıkan haberlerin çarpıtıldığını savunan Avukat Beybin Somuk ise, "Böyle bir durum mümkün değil. Karşı tarafla olan konuşmalar ve görüşmeler yazılı vaziyettedir. Bu yazışmalara baktığınızda müvekkilim ısrarla bu işin hukuk çerçevesinde çözülmesi yönünde mesajlar atmıştır. Göz önünde olan bir fenomenin çat kapı giderek birinin ofisine dalarak ölümle tehdit etmesi mümkün değildir. Tamamen çarpıtmadan ibarettir’’ şeklinde konuştu. 

İHA

sosyal medya , fenomen , Halil Söyletmez
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