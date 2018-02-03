Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e dava şoku !

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, M.K. isimli bir çocuk beynindeki tümör nedeniyle 2013'ten beri tedavi görüyordu. Tedavi masrafı için minik çocuğun babası, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten yardım istedi. Övüç, babanın talebini kabul edip, çocuğun fotoğraflarını çekerek sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Övüç'ün yardımların bir kısmını çocuğun babasına verdiği ancak paranın geri kalan kısmını annesi Şerife Övüç'ün banka hesabına yatırdığı iddia edildi.

''50 BİN TL GETİRİRSEN BU İŞİ BURADA KAPATIRIZ''

Yardım paralarının eksik verildiğini öğrenen minik çocuğun yengesi, iddiaya göre Övüç'e ulaşıp, "Eğer yardım paralarını vermezsen seni televizyona veririm. 50 bin TL getirirsen bu işi burada kapatırız" diyerek tehdit etti. İki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında savcı karşısına çıkan Övüç kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.



Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, M.K.'nin yengesi Zeynep Girgin ve Murat Övüç hakkında, karşılıklı müşteki-şüpheli olarak yer aldıkları bir iddianame düzenledi.

İddianamede, Övüç'ün "güveni kötüye kullanma" iddiasıyla yargılanması, yengenin ise "şantaj" suçlamasıyla hâkim karşısına çıkması talebiyle dava açıldı.