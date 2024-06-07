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Sosyal medya ilanlarıyla fuhuş: 11 kişi gözaltına alındı

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Eskişehir, İstanbul, Adana ve Antalya'da sosyal medya üzerinden fuhuş için aracılık yaptığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden ilan verip fuhşa aracılık yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi.

Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Antalya'da, eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli, 'Fuhşa aracılık' suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Eskişehir'e getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin incelemesinde şüphelilerin fuhuş suçundan elde ettiği tespit edilen 22 milyon 882 bin liraya el koyuldu.

Soruşturma dosyası kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen 145 kadına toplam 631 bin 330 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüpheliler hakkında 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama' iddiasıyla da soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Etiketler sosyal medya İlan fuhuş
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