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Sosyal medya karıştı, Prof. Dr. Özgür Demirtaş espriyi patlattı

Sosyal medya karıştı, Prof. Dr. Özgür Demirtaş espriyi patlattı
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Game of Thrones dizisinin ünlü karakteri Jon Snow'u canlandıran Kit Harington'ın düğününde çekilen bir fotoğrafta Türkiye'nin ünlü ekonomisti ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı görenler gözlerine inanmadı. Sosyal medyada gündem olan fotoğraf sonrası Prof. Dr. Özgür Demirtaş espriyi patlattı.

Sosyal medyada ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'la ilgili yapılan bir paylaşım gündem oldu. Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington'ın düğünündeki bir karede arkadaki flu olarak görünen bir kişi Özgür Demirtaş'a benzetildi.

Sosyal medyada konuşulan o gönderiye Demirtaş da kayıtsız kalamadı.

Sosyal medya hesabından o gönderiyi alıntılayan Demirtaş, "Bunu kimse bulamaz sanıyordum. İnanılmaz" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

"ARKADAŞLAR HER YUVARLAK SURATLI ARKADAŞ BEN DEĞİLİM"

Demirtaş paylaşımının devamında da "Sonra Con Sinov’a dedim ki dizide Türkçe bildiğini neden söylemiyorsun. Sonra bu Düğünden Star-Wars takımının düğününe geçtim :-)) Arkadaşlar her yuvarlak suratlı arkadaş ben değilim" dedi.

Demirtaş'ın paylaşımları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Etiketler jon snow prof. dr. özgür demirtaş fotoğraf paylaşım
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