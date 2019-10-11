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  3. 11 Ekim 2019 12:19

Sosyal medya Nurettin dedeyi konuşuyor

Bursa'da yaşayan 83 yaşındaki Nurettin Davulcu'nun, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Nurettin dede, vatan sevgisini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Tatkavaklı Mahallesi'nde oturan Nurettin Davulcu, meyve fidanlarını sulamak için bisikletle tarlaya gittiği esnada Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili sözleri çevrede piknik yapan vatandaşlarca görüntülendi.



Görüntülerde, "3 sene askerlik yaptım yine giderim yine savaşırım. Yine giderim yine savaşırım. Askerden geldim toprağımızı öptüm. En güzel ülke Türkiye be. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Tırnağımızı bile alamazlar tırnağımızı. 100 tane gavura ben bedel olurum" diyen Nurettin Davulcu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.



Kendisini evinde ziyaret eden DHA muhabirine vatan sevgisini anlatan Davulcu, hediye edilen Türk bayrağını öptükten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. “Vatanım için canım feda” diyen Nurettin dede, tüm Türkiye’nin Mehmetçiğin yanında olduğunu belirtti.

DHA

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