SON DAKİKA
ERDOĞAN 14 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI DAHA AÇIKLADI
Danıştay'dan ''TSK'da başörtüsü'' kararı
Danıştay'dan ''TSK'da başörtüsü'' kararı
Dikkat ! Whatsapp artık bu cihazlarda çalışmayacak
Dikkat ! Whatsapp artık bu cihazlarda çalışmayacak
Türk-İş’in asgari ücret teklifine Bakan'dan ilk yanıt geldi
Türk-İş’in asgari ücret teklifine Bakan'dan ilk yanıt geldi
Trafik polisleri kontrollere başladı ! Yağmur gibi ceza yağıyor
Trafik polisleri kontrollere başladı ! Yağmur gibi ceza yağıyor
Hamile sevgilisinin karnını makasla kesip bebeği çıkardı
Hamile sevgilisinin karnını makasla kesip bebeği çıkardı
Dolardaki yükseliş devam ediyor ! İşte günün ilk rakamları
Dolardaki yükseliş devam ediyor ! İşte günün ilk rakamları
2019'da kim ne kadar zam alacak ? Tek tek hesaplandı
2019'da kim ne kadar zam alacak ? Tek tek hesaplandı
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Aralık 2018 11:26

Sosyal medya paylaşımları tepki çeken öğretmen tutuklandı

Tekirdağ'da, sosyal medyada küfürlü paylaşımlar yaptığı için inceleme başlatılan ve açığa alınan öğretmen tutuklandı.

Sosyal medya paylaşımları tepki çeken öğretmen tutuklandı
A+ A-

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, küfürlü sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında inceleme başlatılan ve açığa alınan beden eğitimi öğretmeni tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle öğretmen C.D.K. hakkında inceleme başlatarak, açığa alınmasına karar verdi.

Öğretmen C.D.K. hakkında diğer bazı şikayetler nedeniyle de soruşturmalar bulunduğu belirtildi.

Öğretmenin sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.     

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.D.K, tutuklandı.  

AA

sosyal medya , tekirdağ , muratlı , küfür
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM