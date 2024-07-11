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Sosyal medya pes dedirten ilanlar: 230 bin TL ceza kesildi

Sosyal medya pes dedirten ilanlar: 230 bin TL ceza kesildi
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Sosyal medyada bukalemun, kuzgun, peçeli baykuş ve piton gibi ticareti yasaklanan hayvanları satışa sunan kişilere 230 bin TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biyokaçakçılıkla mücadeleyi sadece sahada değil sanal ortamda da sürdürüyoruz. Ticareti yasaklanan türlerin satışını yaptığı Genel Müdürlüğümüzce tespit edilen kişilere Yemen bukalemunu, kuzgun, peçeli baykuş, piton vb. türler için toplamda 230 bin TL para cezası uygulanmıştır" dedi. 

Sosyal medyada bukalemun, kuzgun, peçeli baykuş ve piton gibi ticareti yasaklanan hayvanları satışa sunan kişilere 230 bin TL para cezası kesildi.

DHA

Etiketler hayvan satışı kuzgun piton
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