Sosyal medya sallanıyor! Türkiye'ye göktaşı mı düştü?

Sosyal medyada Türkiye'nin çeşitli illerinden paylaşılan mesajlarda Türkiye'ye göktaşı düştüğü iddia edildi. Muş, Trabzon, Adıyaman, Elazığ, Erzincan ve Batman'dan çok sayıda vatandaş, görüntülerle birlikte göktaşı düştüğünü iddia ettiler.

Türkiye'ye göktaşı düşüp düşmediğiyle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Erzurum’da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

HAVA ANİDEN AYDINLANDI

Erzurum’da akşam saatlerinde hava aniden aydınlandı. Göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken insanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü.

SİVAS'TA GÖKTAŞI NÖBETİ

Sivas’ta bir çok noktadan yapılan “göktaşı düştü” şeklindeki ihbarlar üzerine ekipler arazide inceleme başlattı.

Sivas’ta Gürün, Kangal ve Şarkışla ilçelerinde birçok kişi jandarmayı arayarak “Göktaşı gördük” şeklinde ihbarlarda bulundu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, göktaşının görüldüğü iddia edilen notalarda inceleme başlattı. Sivas’ın Gürün ilçesi ile Kangal ilçesi arasında kalan kırsal alanda AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri alan taraması yaptı. Yapılan taramada herhangi bir belirtiye rastlanılmadı. Çevrede köylerde yaşayanlar bir ışık huzmesinin karanlığı aydınlatarak düştüğünü söyledi.

BİNGÖL'DE KAMERAYA YANSIDI

Bir çok ilden görünen göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an Bingöl'de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bingöl- Genç karayolunun 8. kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.

Genç ilçesinde haftalık yayın yapan bir gazetede stajyer olarak çalışan Sönmez o anları anlattı. İlçeye dönerken gökyüzünde aleve benzer bir cisim gördüğü belirten Sönmez, daha sonra göktaşı olduğunu öğrendiğini ve Bingöl'e düştüğünü düşündüğü söyledi.

Türkiye'de Trabzon, Artvin, Rize, Ardahan, Erzurum, Muş ve birçok bölgelerde #göktaşı böyle görüldü. Göktaşları atmosfere girdiği an parçalanmıştır. Düşen taşlar küçük parçacıklardır. ☄🌠 #meteorpic.twitter.com/TJF3Vspxfs — science world (@dunyabilim1) May 27, 2020