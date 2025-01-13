Sosyal medya yayıncısına gözaltı

İzmir'de sosyal medya yayıncısı K.B.D., yayınlarında dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya yayıncısı K.B.D. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Kararın ardından şüpheli polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA