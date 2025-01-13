  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sosyal medya yayıncısına gözaltı

Sosyal medya yayıncısına gözaltı

Sosyal medya yayıncısına gözaltı
Güncelleme:

İzmir'de sosyal medya yayıncısı K.B.D., yayınlarında dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya yayıncısı K.B.D. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Kararın ardından şüpheli polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

DHA

Etiketler izmir sosyal medya yayıncı gözaltı dini değerlere hakaret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rahmetli Ferdi Tayfur'un yıllık telif geliri belli oldu! Rahmetli Ferdi Tayfur'un yıllık telif geliri belli oldu! Erdoğan ailelere verilecek destekleri açıkladı: Evleneceklere kredi, çocuğu olana yardım Erdoğan ailelere verilecek destekleri açıkladı: Evleneceklere kredi, çocuğu olana yardım Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kış geri geldi! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kış geri geldi! Icardi ve China çifti durmuyor: ''Aşk patlaması'' pozları Wanda Nara'yı çıldırtacak Icardi ve China çifti durmuyor: ''Aşk patlaması'' pozları Wanda Nara'yı çıldırtacak Bu iddia Ankara'ya bomba gibi düştü: ''Akşener'in görevi kesinleşti'' Bu iddia Ankara'ya bomba gibi düştü: ''Akşener'in görevi kesinleşti'' ABD'nin kabusu büyüyor: Mahkumlar da itfaiyeye yardım ediyor ABD'nin kabusu büyüyor: Mahkumlar da itfaiyeye yardım ediyor Masmavi cennetlerimizi kaybettik: Önce denizleri, şimdi de kumsalları işgal ettiler Masmavi cennetlerimizi kaybettik: Önce denizleri, şimdi de kumsalları işgal ettiler Tuvaletten çıktıktan sonra bile ellerini yıkamıyorlar: Elleri en kirli milletler belli oldu Tuvaletten çıktıktan sonra bile ellerini yıkamıyorlar: Elleri en kirli milletler belli oldu Kerem Aktürkoğlu'nun korktuğu başına geldi Kerem Aktürkoğlu'nun korktuğu başına geldi Kadın avukat ballkonda intihara kalkıştı! Kadın avukat ballkonda intihara kalkıştı!
Hatayı gassal farkedince, cenazeyi mezardan çıkardılar Hatayı gassal farkedince, cenazeyi mezardan çıkardılar Dünyanın en kötü lezzetleri listesi açıklandı; Türkiye'den de bir yemek var Dünyanın en kötü lezzetleri listesi açıklandı; Türkiye'den de bir yemek var Cumhurbaşkanlığı'nda yine Bülent Arınç depremi! Cumhurbaşkanlığı'nda yine Bülent Arınç depremi! Ünlü oryantal Didem Kınalı ünlü tacizcisini ifşa edip, taciz anını anlattı Ünlü oryantal Didem Kınalı ünlü tacizcisini ifşa edip, taciz anını anlattı BTP'nin merhum lideri Haydar Baş'ın yıllar önceki AK Parti, MHP ve HADEP kehaneti olay oldu BTP'nin merhum lideri Haydar Baş'ın yıllar önceki AK Parti, MHP ve HADEP kehaneti olay oldu Güzel oyuncu Zeynep Koçak sette yaşadığı ''iğrençliği'' ifşa etti Güzel oyuncu Zeynep Koçak sette yaşadığı ''iğrençliği'' ifşa etti Bir ünlü giyim devi daha iflasın pençesinde Bir ünlü giyim devi daha iflasın pençesinde Dolmuş şoförü eşini ısırıp, bıçaklayan kadının ''ahlaksız teklif'' iddiası mide bulandırdı Dolmuş şoförü eşini ısırıp, bıçaklayan kadının ''ahlaksız teklif'' iddiası mide bulandırdı Depoları fulleyin! Hem benzine hem motorine çifte zam geliyor Depoları fulleyin! Hem benzine hem motorine çifte zam geliyor İstanbul'daki ''kaplan saldırısı'na soruşturma! İstanbul'daki ''kaplan saldırısı'na soruşturma!