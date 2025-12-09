  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sosyal medyada 36 hesaba erişim engeli

Sosyal medyada 36 hesaba erişim engeli

Sosyal medyada 36 hesaba erişim engeli
Güncelleme:

Kars'ta kişisel verileri hedef aldığı tespit edilen 36 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; vatandaşların kişisel bilgilerinin sorgulandığı veya satıldığı değerlendirilen çok sayıda hesap tespit edildi. İncelemede; 'sorgu paneli' adı altında faaliyet yürüttüğü belirlenen 29 Telegram grubu, 6 Instagram hesabı ve 1 X (Twitter) hesabı tespit edildi. Kars Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla hesaplara erişim engeli getirildi. 

DHA

text-ad
Etiketler KARS sosyal medya erişim engeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Taşınabilir otomatik şok cihazı zorunluluğu Resmi Gazete'de yayımlandı Taşınabilir otomatik şok cihazı zorunluluğu Resmi Gazete'de yayımlandı Ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı Ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı Ünlü oyuncudan şok paylaşım! 7 aylık eşinden şiddet gördüğünü açıkladı Ünlü oyuncudan şok paylaşım! 7 aylık eşinden şiddet gördüğünü açıkladı Dev bankadan altın için çöküş senaryosu: Balon her an patlayabilir Dev bankadan altın için çöküş senaryosu: Balon her an patlayabilir Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın ifadeleri ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın ifadeleri ortaya çıktı Acil serviste hastayı azarlayan o doktor görevinden istifa etti! Acil serviste hastayı azarlayan o doktor görevinden istifa etti! Meteoroloji il il uyardı: 7 kentte kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji il il uyardı: 7 kentte kuvvetli yağış bekleniyor Beyaz kabus başladı: Yoğun kar yağışı uçak seferlerini durdurdu! Beyaz kabus başladı: Yoğun kar yağışı uçak seferlerini durdurdu! FETÖ'nün şirketler yapılanmasına operasyon: 6 ilde, 13 gözaltı kararı FETÖ'nün şirketler yapılanmasına operasyon: 6 ilde, 13 gözaltı kararı 27 futbolcu ve 22 hakem daha bahisten PFDK'ya sevk edildi 27 futbolcu ve 22 hakem daha bahisten PFDK'ya sevk edildi
Taksiciye dost kazığı kamerada! Hayatının şokunu yaşadı Taksiciye dost kazığı kamerada! Hayatının şokunu yaşadı Eşini öldürmek için gittiği binada başka bir kadını katletti! Eşini öldürmek için gittiği binada başka bir kadını katletti! Herkes bunu konuşuyordu! İstanbul'un kuzeyinde yeni bir ilçe mi kuruluyor? Herkes bunu konuşuyordu! İstanbul'un kuzeyinde yeni bir ilçe mi kuruluyor? İki dev marka ucuz otomobil üretmek için el sıkıştı İki dev marka ucuz otomobil üretmek için el sıkıştı Pegasus'tan dev satın alma! İmzalar atıldı Pegasus'tan dev satın alma! İmzalar atıldı İbrahim Selim kendisinden 16 yaş küçük yeni aşkını ilan etti İbrahim Selim kendisinden 16 yaş küçük yeni aşkını ilan etti