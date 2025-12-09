Sosyal medyada 36 hesaba erişim engeli

Kars'ta kişisel verileri hedef aldığı tespit edilen 36 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; vatandaşların kişisel bilgilerinin sorgulandığı veya satıldığı değerlendirilen çok sayıda hesap tespit edildi. İncelemede; 'sorgu paneli' adı altında faaliyet yürüttüğü belirlenen 29 Telegram grubu, 6 Instagram hesabı ve 1 X (Twitter) hesabı tespit edildi. Kars Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla hesaplara erişim engeli getirildi.

DHA