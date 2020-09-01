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  3. 01 Eylül 2020 21:16

Sosyal medyada Büşra hemşireye hakaret eden şahıs serbest bırakıldı!

Sosyal medyada Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 isimli hesabın sahibi S.K.A adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sosyal medyada Büşra hemşireye hakaret eden şahıs serbest bırakıldı!
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Büşra hemşireye "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesaptan tehdit ve hakarette bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan S.K.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"Hakaret" ve "tehdit" iddiasıyla cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlı, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Neden hakaret ettiniz?" sorusuna, "Ben hakaret etmedim." karşılığını verdi.

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