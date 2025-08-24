  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sosyal medyada ölümcül akım! Hızla yayıldı, aileler ölüm korkusuyla yaşıyor

Sosyal medyada çocuklar arasında ölümcül akım... Hızla yayıldı, aileler ölüm korkusuyla yaşıyor

Sosyal medyada çocuklar arasında ölümcül akım... Hızla yayıldı, aileler ölüm korkusuyla yaşıyor
Güncelleme:

Sosyal medyada "boğaz sıkma" adıyla çocuklar arasında hızla yayılan son korkunç akım büyük tehdit saçıyor. Uzmanlar aileleri bu ölümcül akıma karşı "acil" koduyla uyardı.

SOSYAL medyada ‘trend’ adı altında yayılan bir oyun, çocukların hayatını tehlikeye atıyor. ‘Boğaz sıkma’ olarak bilinen bu sözde oyunda, çocuklar bayılma noktasına gelene kadar birbirlerinin boğazına baskı uyguluyor. Masum bir eğlence gibi başlayan bu tehlikeli akıma karşı uzmanlar aileleri uyarıyor. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat bu ‘oyunun’ kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceği söyledi.

‘Boğaz sıkma’ adı verilen ve hızla yayılan sözde oyunda çocuklar birbirlerinin boğazına baskı yaparak bayılma noktasına kadar götürüyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Tamer önemli uyarılarda bulundu.

‘KAN AKIŞI AZALIYOR’

Kalpten çıkan aort damarının boyuna uzanarak beyni beslediğini, her iki boyunda da bu damarın bulunduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, “Çocukların özellikle bu çıkış bölgelerine bastıklarında beyne giden kan akımı azalıyor. Bu durum yalnızca kan akışının azalmasıyla sınırlı değil. Boyundan çıkan damarların köklerinde ‘karotis sinüsü’ adı verilen özel reseptörler bulunuyor. Bu bölgelere basıldığında kalp yavaşlıyor, damarlar genişliyor ve tansiyon düşüyor. Çocukların boyunlarına baskı yapmaları halinde hem beyne giden kan akışı azalıyor hem de bu reseptörlerin uyarılmasıyla çok ağır beyin hasarları gelişme ihtimali artıyor” dedi.

‘POPÜLER OLMAK İÇİN BAŞLAYAN OYUN AKRAN ZORBALIĞINA DÖNÜŞÜYOR’

Sosyal medya üzerinden arkadaş ortamında popülerlik kazanmak amacıyla denenen bu oyunların zarar verme niyeti olmasa da büyük riskler barındırdığını belirten Uzm. Dr. Reyhan Tamer, “Bu tarz oyunlar zamanla gerçeklik algısının kaybolmasına yol açıyor ve akran zorbalığına dönüşebiliyor.Çocuk bir süre sonra arkadaşına zarar verebileceğini ya da ileride kendisine de zarar gelebileceğini düşünmeden bu davranışlara devam ediyor. Bu da hem kişiliğini hem de gelecekteki yaşamını olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

‘AİLELER VE OKULLAR ÇOCUKLARI SOSYAL MEDYA TUZAKLARINDAN KORUMALI’

Bu tür davranışların önlenmesinde ailelere ve okullara büyük görev düştüğünü dile getiren Dr. Tamer, çocukların sosyal medya kaynaklı tehlikeli akımlardan uzak tutulması gerektiğini belirtti. Dr. Tamer, onların spor, sanat ve oyun gibi sağlıklı etkinliklere yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Dr. Tamer “Sevgi dolu bir aile ortamı, arkadaşlarıyla oyun, ders başarısı ve sporla dolu bir yaşam alanı olduğunda çocuk zaten sağlıklı olanı kolaylıkla seçebiliyor” dedi.

 

 

 

DHA

text-ad
Etiketler boğaz sıkma akım ölümcül akım sosyal medya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu ''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu Şehir teröristleri kendilerine trafik cezası yazan polise saldırdı Şehir teröristleri kendilerine trafik cezası yazan polise saldırdı Aleyna Tilki'den istismar ve taciz mesajı: ''Geçecek'' Aleyna Tilki'den istismar ve taciz mesajı: ''Geçecek'' Diyanet ve Ali Erbaş hakkında ''kadınların miras hakkı hutbesi'' için suç duyurusu Diyanet ve Ali Erbaş hakkında ''kadınların miras hakkı hutbesi'' için suç duyurusu 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası kesinleşmiş firari Esenyurt'tan çıktı 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası kesinleşmiş firari Esenyurt'tan çıktı Terörsüz Türkiye süreci için ''geçiş süreci kanunu'' geliyor Terörsüz Türkiye süreci için ''geçiş süreci kanunu'' geliyor Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı! Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı! Yılan Hikayesi'nin ''Başak Komiser''i tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu Yılan Hikayesi'nin ''Başak Komiser''i tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu İstanbul'un kalbinde 3 kuruşluk hediye çeki için 8 saat kuyrukta beklediler İstanbul'un kalbinde 3 kuruşluk hediye çeki için 8 saat kuyrukta beklediler AK Parti'nin bebek katili Öcalan için af kararı belli oldu AK Parti'nin bebek katili Öcalan için af kararı belli oldu
Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekorunu kırdı Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekorunu kırdı Denizli'de büyük orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı! Denizli'de büyük orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı! Atatürk'ün yüzen yadigarı Savarona tüm ihtişamıyla geri döndü! Atatürk'ün yüzen yadigarı Savarona tüm ihtişamıyla geri döndü! Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu Marmara Denizi'nde feribotta intihar girişimi: Kendini denize attı! Marmara Denizi'nde feribotta intihar girişimi: Kendini denize attı! AK Partili Belediye Başkanı'ndan Defne Samyeli için mide bulandıran ifadeler AK Partili Belediye Başkanı'ndan Defne Samyeli için mide bulandıran ifadeler 250 metrelik ağla balık avlayıyordu, balıklar ağa o jandarmaya yakalandı! 250 metrelik ağla balık avlayıyordu, balıklar ağa o jandarmaya yakalandı! İstanbul'da 24 yaşındaki üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü İstanbul'da 24 yaşındaki üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı