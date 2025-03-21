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Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu gözaltıları devam ediyor

Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu gözaltıları devam ediyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve "Suç İşlemeye Tahrik" edildiği iddia edilen binlerce paylaşım, yüzlerce hesap tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında ise 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan 54 kişinin 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'Suç İşlemeye Tahrik' suçları kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve -'Suç İşlemeye Tahrik' suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa; -2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, -Kamu Malına Zarar Verme ve -Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır. Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir."

Etiketler Ali Yerlikaya gözaltı sosyal medya istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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