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Sosyal medyada emniyet görevlilerine hakaret eden şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada emniyet görevlilerine hakaret eden şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada emniyet görevlileri hakkında hakaret içerikli video çeken şüpheli yakalandı.

7 suç kaydı olan şüpheli sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bugün bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, emniyet mensuplarına yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunulduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin A.K.(41) olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli Küçükçekmece'de yakalandı. Şüphelinin sorgulamasında; 'dolandırıcılık', 'yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 7 adet suç kaydının olduğu, ayrıca 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçundan firar olduğu, nafaka hükümlerine uymama suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli 'Türk Milletini, Cumhuriyetini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi. A.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler göçmen sosyal medya hakaret
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