Sosyal medyada Erdoğan'lı tuzak!

Kısa adı ÇETKODER olan yurt genelinde örgütlü bulunan Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı iktisatçı Mustafa Göktaş, “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Ekonomik ve sosyal hayat insanlarımızı bunalttı. İçinde bulunduğumuz şartlar neticesi yeni dolandırma usulleri, fırsatçı, sahtekâr ve dolandırıcılar türedi. İnsanlarımız çok dikkatli olsunlar ancak devletin birimleri de harekete geçsinler” uyarısında bulundu.

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Biz her zaman söylüyor ve uyarıyoruz. Vatandaşlar kolaycılıktan vazgeçsinler” diyerek şunları anlattı:

“Elbette ekonomik sıkıntı çekenlerimiz var. Herkes hayatı güllük gülistanlık yaşamıyor. Bir zamanlar bankaların kredi kartı ve kredi tuzakları ile mağdur olan vatandaşlarımız şimdilerde türeyen yeni tip nitelikli ve eğitimli dolandırıcılar sayesinde ileride telafisi güç ve imkânsız mağduriyetler yaşıyorlar. Gülmeyin. Dolandırılanlar arsında eğitimli, kariyer sahibi, (mimari mühendis, doktor, polis, gazeteci v.b. gibi) insanlar bile var. Bize yapılan başvurularda değerli tüketici mağdur vatandaşlarımıza, kurulduğumuz günden bu yana, her zaman her işimizde olduğu gibi hiç bir ücret almadan, hukuki yolu, şikâyet merciini, hak arayacağı makamları gösterdiğimiz gibi, dilekçelerini de yazıp veriyoruz.5-10-20-30 bin lira kaptıranlar var. Şu ana kadar bir yâda iki başvurucunun Kaptırdığı parayı kurtarabildik. Ama burada tüketicimizin uyanık davranıp tüm ekran görüntülerini alması, adım adım yaptığı her işi kayda alması, yaptığı tüm telefon görüşmelerini kayda alması, ilgili bankayı aynı gün işlem yaptıktan sonra uyarması ve bunu kayda alması onları haklı çıkardı. Tüketicimiz an be an yazışmalarını kaydetmemiş olsa, ekran görüntülerini almamış olsa, yaptığı telefon görüşmelerinin arama kayıtlarını silmiş olsaydı yanmıştı. Parasını geri alamayacaktı. İşin aslı zaten dolandırıcılar oldukça çoklar ve bunları bulmak mümkün değil. Yurt dışından organize oluyorlar. Parasını kurtaran kardeşlerimiz, paranın çekildiği banka belli olduğundan, banka kendine yapılan uyarılara rağmen, sahtekârlara ödemeyi yaptığı için, hatasını anladığından, banka parayı müşterilerinin hesabına geri yatırdı. Fakat dolandırıcılar her gün yeni bir sayfa açıp link veriyorlar. Sosyal medyada bu çok sayıda var. Millet ayıktı mı o sayfayı kapatıp başka sayfadan dolandırmayı sürdürüyorlar. Savcılık makamı mağdurların yaptığı başvurular ile haberdar olunca soruşturma başlatıyor. Elbet ceza alacaklar. Yakalanırlarsa. Yakalanmaları kolay olmuyor. O nedenle Vatandaş çok mağdur oluyor.”

“BU REKLAM VE İLANLARA SAKIN KANMAYIN”

“Ekonomik bunalımı fırsata çeviren kişi, kuruluş, organize çeteler sosyal medyayı kullanarak sponsorlu reklam bile veriyorlar” diyen ÇETKODER Genel Başkanı Mustafa Göktaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Hiç çekinmeden devletimizin cumhurbaşkanlığı forsunu, devletin çok ciddi kuruluşların arma ve logolarını koyarak sayfa açıyorlar. Kredi kartı aidatlarınızı ödüyoruz, borçlarınızı ödüyoruz gibi şirin ve şekerli söylemler ile reklam yapıyorlar. O linki tıkladığınızda karşınıza profesyonelce hazırlanmış bir sayfa çıkıyor ve tıklaya tıklaya işlem yaparken bir bakıyorsunuz ki dolandırılmışsınız. Birçok tüketicimiz bu şekilde dolandırıldı. Çünkü devletin resmi makamlarını ismi, forsunu kullanmaktan geri kalmıyorlar.

Şimdi sizlere sunacağım ekran görüntülerin linklerini saklı tutuyorum. Bunlar haklarında savcılığa şikâyet yapılıp, ilgili bankalara şikâyetler gider gitmez bu sayfaları kapatıp yenilerini açmak kaydıyla sahtekârlığa devam ediyorlar dikkat edin. Bunlar Cumhurbaşkanlığı gibi, TRT gibi makamların ad ve forslarını kullanmaktan da çekinmiyorlar. Devletin kendi kurumsal sitesi var, sosyal medyada böyle reklam yapmaz. Bu reklam ve ilanlara sakın kanmayın, sonrasında yanmayın.