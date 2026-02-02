Sosyal medyada FETÖ'cü avı: Yüzlerce hesaba erişim engeli getirildi
Terör örgütü FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 385 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Terör örgütü FETÖ’nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı ve propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan tespitler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen işlemler sonucunda, bu hafta erişim engeli getirilen FETÖ bağlantılı hesap sayısı 385’e ulaştı.
Yetkililer, terör örgütünün dijital mecralardaki yapılanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirirken, soruşturmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.
