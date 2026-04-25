Sosyal medyada IBAN'ını paylaştı, cezaevine girdi!

Antalya'da yaşayan 41 yaşındaki 4 çocuk annesi kadın internet üzerinden tanıştığı bir kişiye banka hesap bilgilerini vermenin bedelini 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla ödeyecek...

Antalya'da sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişinin banka hesap bilgilerini istemesi üzerine IBAN'ını paylaştığını belirten 4 çocuk annesi L.D., hesapları üzerinden dolandırıcılık yapıldığını ileri sürerek mağdurların şikayeti üzerine hapis cezası aldığını söyledi.

Hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen ve cezaevinden izinli çıkan L.D., "Kimse kimseye IBAN'ını vermesin. Gerçekten güvenip kimseye vermesin. Ailesine bile vermesin. Bakın bu kadar net söylüyorum. Kimin ne yapacağı belli değil. Hesap kartını bile vermesin. Ben yandım, kimse yanmasın" dedi.

Antalya'da yaşayan 41 yaşındaki 4 çocuk annesi L.D., 3 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişinin banka hesap bilgilerini istemesi üzerine IBAN'ını paylaştığını, bu olayın ardından hayatının değiştiğini söyledi. L.D., sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin banka hesaplarını kullanmak istediğini, kendisini "kötü bir şey olmayacağı" yönünde ikna ettiğini belirterek, bilgilerini paylaşmasının ardından hesapları üzerinden farklı kişilerden para alındığını ve paraların başka hesaplara aktarıldığını iddia etti.

Kısa süre sonra söz konusu kişinin sosyal medya hesabını kapattığını, telefon numarasına da ulaşamadığını öne süren L.D., hesaplarının kendi bilgisi dışında dolandırıcılık olaylarında kullanıldığını savundu. Banka hesapları üzerinden yaklaşık 600 bin TL civarında para hareketi gerçekleştiğini ileri süren L.D., mağdurların şikayeti üzerine hakkında çok sayıda dava açıldığını, cezaevine girdiğini ve yeni dosyaların gelmeye devam ettiğini anlattı.

Yaşadığı sürecin kendisi için büyük bir mağduriyete dönüştüğünü ifade eden L.D., hesapları üzerinden gerçekleşen para hareketleri nedeniyle hem hapis hem de adli para cezalarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. L.D., "600 bin liraya yakın bir mağduriyet durumu var. Mağdurlar parasını istiyor. Ben de ‘Almamışım, yapmamışım, etmemişim. Almadığım, yapmadığım bir parayı nasıl ödeyebilirim?' diyorum. Durumum elverişli olsa, yapmadığım halde bile cezaevine girmemek için öderim ama o da yok. Bu yüzden bu dosyalardan dolayı cezaevi sürecini yaşıyorum" dedi.

"Banka hesaplarını kullanacağım, kötü bir şey değil dedi"

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiye güvenerek banka hesap bilgilerini verdiğini aktaran L.D., söz konusu kişiyle uzun süreli bir tanışıklığının olmadığını belirtti. L.D., "Banka hesaplarını kullanacağım, kötü bir şey değil dedi, beni inandırdı. Bu yüzden verdim. İnternet üzerinden tanıştığımız, daha diyaloğa bile tam girmediğimiz, sadece normal konuştuğumuz biriydi. Tam olarak tanımıyordum. 2023 yılı Temmuz ayında banka hesap bilgilerimi istedi, ben de güvenerek verdim" ifadelerini kullandı.

Banka bilgilerini paylaşmasının ardından hakkında dolandırıcılık dosyalarının açıldığını söyleyen L.D., "İfadeye çağrıldım. Başkalarının dolandırıldığını, hesaplara para geldiğini, bu hesaplardan para çekildiğini söylediler. Davalar açıldı, hala da açılmaya devam ediyor" dedi.

"IBAN benim olduğu için ceza bana geliyor"

Hesaplarına aktarılan paraların kendisi tarafından alınmadığını ve kullanılmadığını savunan L.D., mağdurların, paraların gönderildiği hesapların kendi adına olması nedeniyle kendisinden şikayetçi olduğunu kaydetti. L.D., "Bu şahısları tanımadığımı, bu paraları çekmediğimi, hiçbir şekilde böyle bir şey yapmadığımı dile getiriyorum. Ama IBAN benim olduğu için ceza bana geliyor" diye konuştu.

Şu anda 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı dosya nedeniyle cezaevi sürecinin devam ettiğini belirten L.D., "Bir dosyada 4 yıl, bir dosyada 4 yıl 2 ay ceza geldi. Mesela bir hesapta 162 bin, bir hesapta 80 bin lira alınmış. Ayrıca küçük paralar da hesaba aktarılmış, daha sonra benim hesabımdan başka hesaplara gönderilmiş. Bu şahıslar ortadan kaybolunca, mağdurlar şikayet edecek kimseyi bulamayınca hesaplar bana ait olduğu için beni şikayet ediyor" ifadelerini kullandı.

L.D., farklı dosyalarda 69 bin, 54 bin, 162 bin ve 172 bin lira gibi para hareketlerinin bulunduğunu öne sürerek, "Paralar benim hesabıma aktarılıyor, benim hesabımdan da başka yerlere gönderilip çekiliyor. O şahıslar kaybolunca ben mağdur duruma düşüyorum ve cezayı ben alıyorum" dedi.

"IBAN sizin olunca öyle olmuyor"

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin takma isim kullandığını ve kendisine artık ulaşamadığını belirten L.D., "Şahısla sadece internet üzerinden tanışmıştım, takma isim kullanıyordu. Tanısam isim vereceğim. Instagram hesabını silmiş, numarası da yok. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ulaşamadığım için de her şey benim başıma kalıyor. Her mahkemeye gittiğimde yapmadığımı, etmediğimi dile getiriyorum. Bu şahıslardan şikayetçi olduğumu söylüyorum ama maalesef IBAN sizin olunca öyle olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Kimse kimseye IBAN'ını vermesin"

Yaşadıklarının başkalarına uyarı olmasını isteyen L.D., banka hesap bilgileri ve kartların kesinlikle başkalarıyla paylaşılmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Kimse kimseye IBAN'ını vermesin. Gerçekten güvenip kimseye vermesin. Ailesine bile vermesin. Bakın bu kadar net söylüyorum. Kimin ne yapacağı belli değil. Hesap kartını bile vermesin. Ben yandım, kimse yanmasın."

