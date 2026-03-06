  1. Anasayfa
Sosyal medyada ''iç çephe'' operasyonu: 41 hesap kapatıldı

Sosyal medyada ''iç çephe'' operasyonu: 41 hesap kapatıldı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İran’a yönelik saldırıları fırsat bilerek Türkiye’de kaos ve panik yaratmayı hedefleyen sosyal medya hesaplarına karşı harekete geçildiğini duyurdu. Yapılan incelemeler sonucunda provokatif içerik üreten 41 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilirken, 75 içerik platformlardan silindi.

Türkiye, İran-İsrail-ABD eksenindeki çatışmaların bölgeyi sarstığı bir dönemde sosyal medyada artan dezanformasyon içerikli paylaşımlara yönelik harekete geçildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletin ilgili kurumlarının koordineli bir operasyon yürüttüğünü açıkladı.

41 Hesap Kapatıldı, 75 İçerik Silindi

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu düzenini hedef alan sistematik manipülasyonlara geçit verilmeyeceğini vurguladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve BTK ile yürütülen çalışmalar sonucunda şu adımlar atıldı:

  • X, Facebook ve Instagram üzerinden provokasyon yürüten 41 hesap erişime kapatıldı.

  • Korku ve panik yaymayı amaçlayan 75 adet içerik dijital mecralardan kaldırıldı.

  • Suç unsuru taşıyan paylaşımları yapan kişiler hakkında Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

    Duran'ın paylaşımı şu şekilde:

    "Bölgemizde yaşanan son gelişmelerin ardından dijital mecralarda Türkiye’yi hedef alan yoğun bir dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyeti yürütüldüğü tespit edilmiştir. Özellikle İran’a yönelik saldırıların başladığı ilk andan itibaren bazı sosyal medya hesaplarının, doğruluğu teyit edilmemiş içerikler üzerinden toplumda korku, panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan sistematik paylaşımlar yaptığı görülmüştür. Devletimizin ilgili kurumları bu süreci ilk andan itibaren yakından takip etmiş; kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliğimizi hedef alan dijital manipülasyon girişimlerine karşı gerekli adımlar kararlılıkla atılmıştır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile yürütülen çalışmalar sonucunda dezenformasyon ve provokatif içeriklerle iç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabına (X, Facebook ve Instagram) erişim engeli getirilmiştir. 75 adet içerik ise dijital platformlardan kaldırılmıştır. Suç unsuru taşıyan paylaşımlarla psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen bu ve inceleme altındaki diğer hesaplar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

    Türkiye Cumhuriyeti devleti, dijital alanı da milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik girişimlere karşı hukuk çerçevesinde ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıklıkla vurguladığı üzere, Türkiye hem sahada hem de dijital alanda milli güvenliğini koruma iradesine ve kapasitesine sahiptir. Devletimizin tüm kurumları bu anlayışla hareket etmekte; milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tedbirleri almaktadır." 

 

