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Sosyal medyada mide bulandıran paylaşım: ''Kocalarınıza sahip çıkın''

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Ukraynalı halk canının peşine düşmüşken, sosyal medyada yapılan "mide bulandıran" paylaşımlara her an bir yenisi ekleniyor. Bu sefer de TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın "Türk halkı, kocalarınıza sevgililerinize sahip çıkın, geliyor gelmekte olan Kiev'den yola çıktılar'' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a yönelik askeri operasyon başlatmasının üzerinden bir gün geçti. İnsanların çaresizce yardım beklediği ve adeta can pazarının yaşandığı bu günlerde sosyal medyadan da herkesin tepkisini çeken bir video gündem oldu.

 ''KİEV'DEN YOLA ÇIKTILAR KOCALARINIZA SAHİP ÇIKIN''

TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın, ''Türk halkı, kocalarınıza sevgililerinize sahip çıkın, geliyor gelmekte olan Kiev'den yola çıktılar'' sözlerini sarf ederek tepkilerin odağına oturdu.

Kullancılardan biri, ''Böyle insanlarla aynı çağda yaşamaktan utanıyorum resmen'' derken, bir diğeri ''Şu fotoğrafları görünce hiç mi içiniz sızlamıyor?'' ifadelerini kullandı.

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Etiketler sosyal medya tiktok iğrenç paylaşım tepki
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