Sosyal medyada öğrencilere gasp tuzağı

Ankara'da ikinci el eşya ve araçların ilan verilerek satıldığı bir sosyal medya uygulaması üzerinden tuzağa düşürdükleri üniversite öğrencilerini gasp eden çete çökertildi.

Düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan üç şüphelinin konum tabanlı ilan arama özelliğine sahip uygulama üzerinden yakın çevresindeki öğrencileri tuzağa düşürdükleri öğrenildi. Buluştukları üniversite öğrencileriyle alıcı gibi görüşen şüphelilerin, paranın bir kısmını verdikleri, diğer kısmını ise unuttuklarını dile getirerek mağdurlarını güvenlik kameralarının olmadığı bölgeye çekip silahla tehdit ederek, "Buralar tekin yerler değil. Buranın ağası biziz" diyerek gasp ettikleri belirtildi.

Ankara'da ikinci el ürünlerin satıldığı bir sosyal medya uygulaması üzerinden ulaştıkları üniversite öğrencileriyle randevulaşarak alıcı gibi davranan, ardından da öğrencileri güvenlik kameralarının olmadığı bölgeye çekip silahla tehdit ederek gasp eden çeteye yönelik operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı. İkinci el eşya ve araçların ilan verilerek satıldığı uygulama üzerinden tuzağa düşürdükleri öğrencilere paranın bir kısmını vererek güven kazanan şüphelilerin telefonlarını satışa çıkaran öğrencileri özellikle kameraların bulunmadığı bölgelere çektikleri öğrenildi.

HEDEFLERİ 18-20 YAŞ ARASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

Şüphelilerin özellikle yaşları 18 ile 20 arasında değişen öğrencileri hedef olarak belirledikleri ortaya çıktı. İki hafta içerisinde iki üniversite öğrencisini aynı yöntemle gasp eden şüphelilerle ilgili Ankara Emniyeti'ne gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Gasp Bürosu ekipleri, önce şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ardından üç ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete üyeleri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BURANIN AĞAZI BİZİZ, BOŞALT HEMEN BURAYI"

Şüphelilerin randevulaşarak buluştukları öğrencilere paranın bir kısmını verdikleri, diğer kısmını vermek için ise, "ileride amcamın evi var, orada telefonu sıfırlar, paranı verir, telefonu alırım" ya da "babamın yanına uğrayım, parayı alayım sana geri kalan kısmı vereyim" diyerek kameraların bulunmadığı bölgelere çektikleri öğrenildi. Gasp eylemlerinde alıcı gibi genelde iki şüphelinin geldiği, diğer şüphelinin ise, çete üyelerini tanımadığı izlenimi yaratarak olay yerine sonradan gelerek tartışma yarattığı, yaşanan arbede sonrası ise şüphelilerin mağdurlarının telefonlarını gasp ettikleri kaydedildi. Daha sonra öğrencilerin kafasına silah dayayan şüphelilerin, "Buranın ağası biziz, boşalt burayı. Hemen çık git buradan" diyerek öğrencileri olay yerinden kovdukları belirtildi.