Sosyal medyada olay olan görüntü: Ekrem İmamoğlu mu o?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptırdı. Erdoğan'ın aşı olduğu anların fotoğrafları ise sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan aşı olurken çekilen fotoğraflarda, aşıyı yapan sağlık görevlisinin Ekrem İmamoğlu'na benzeten sosyal medya kullanıcıları çok sayıda esprili paylaşımda bulundu.

"EKREM İMAMOĞLU MU O?"

Bir sosyal medya kullanıcısının "Ekrem İmamoğlu mu o?" sorusuna İmamoğlu Twitter üzerinde esprili yanıt verdi.



"HAYIR, BEN DEĞİLİM"

Ekrem İmamoğlu da bu espri furyasına katılarak, paylaşımlardan birinin altına "Hayır, ben değilim" yazarak gülücük koydu.