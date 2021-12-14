Sosyal medyada paylaşılan Erdoğan karikatürüne hapis cezası

Konya'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmediliği bir karikatürü sosyal medya üzerinden paylaşan bir kişi 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Konyalı B.G., Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversiteler ve Anayasa ile ilgili iki karikatürünü sosyal medya hesabında paylaştı. B.G.’nin bu paylaşımlarına ilişkin 2018 yılında emniyet soruşturma açtı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, B.G. hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla iddianame düzenledi. İddianamede, B.G.’nin sosyal medyadaki iki ayrı paylaşımına ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

“Üniversite yok rektör efendiii?', 'Ben bilmem efendim. Sarayın musluğunu tamir ettim diye buraya tayin etmiştiniz beni...' şeklinde ibareler olan görseli 'Yoruma gerek var mı' şeklinde yazıyla, ‘Banayasal, Sanayasak’ şeklinde ibareler olan görseli ‘Son bir hafta içinde gördüğümüz en net resim’ şeklindeki yazıyla paylaştığı anlaşılmıştır. Şüphelinin yukarıda belirtilen paylaşımları Cumhurbaşkanı’nı tahkir kastı ile yaptığı, paylaşımlarının düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelinin birden fazla eylemini aynı mağdura karşı birden farklı zaman diliminde gerçekleştirdiği, bu haliyle suçun zincirleme suretle işlendiği, şüphelinin Cumhurbaşkanı’na hitaben alenen hakarette bulunduğu anlaşılmıştır.”

İstanbul Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde iddianameyi kabul etti. B.G., savunmasında, “Suça konu paylaşımları yaptığımı hatırlamıyorum ancak paylaşmış olabilirim. Suça konu görsellerde hakaret içerikli bir şey yazmamaktadır, eleştiri mahiyetinde sözler vardır. Cumhurbaşkanı’na hakaret etmedim suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.