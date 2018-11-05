İran yaptırımı sonrası Dolar ve Euro ne kadar oldu ?
İran yaptırımı sonrası Dolar ve Euro ne kadar oldu ?
ABD'den İran'a dev yaptırım Türkiye'de o listede...
ABD'den İran'a dev yaptırım Türkiye'de o listede...
Sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı: Torku'dan patlayan süt açıklaması
Sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı: Torku'dan patlayan süt açıklaması
Sigara içen donörden nakledilen organ hastayı kanserden öldürdü
Sigara içen donörden nakledilen organ hastayı kanserden öldürdü
2. Abdülhamid'in torunundan çılgın dolar tahmini
2. Abdülhamid'in torunundan çılgın dolar tahmini
Kandilli Rasathanesi'nden kritik tsunami açıklaması
Kandilli Rasathanesi'nden kritik tsunami açıklaması
Kriz yok diyenlere duyurulur: Dev santralde elektrik üretimi durduruldu
Kriz yok diyenlere duyurulur: Dev santralde elektrik üretimi durduruldu
Türkiye'ye internet müjdesi: Adil Kullanım Kotası kalkıyor
Türkiye'ye internet müjdesi: Adil Kullanım Kotası kalkıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Kasım 2018 15:55

Sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı: Torku'dan patlayan süt açıklaması

Torku, sosyal medyada gündeme gelen ve markası altında satışa sunulan 1 litrelik sütlerin bir kısmında kaynatırken patlama gerçekleştiği iddialarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı: Torku'dan patlayan süt açıklaması
A+ A-

Bursa’da yaşayan İdris Kurtuldu’nun paylaştığı videoyla ilgili olarak, “1 litre yağlı süt üzerinden sosyal medyada yayınlanan bir paylaşımın markaya mal edilmesi üzüntü vericidir” denen açıklamada, yaşananların ‘üretim kaynaklı olmadığı’ iddia edildi.

Ürün ve üretim sürecindeki ilk kontroller sonrası yaşananın ‘münferit bir durum olduğu’nun anlaşıldığı belirtilirken; “Patlama olarak adlandırılan olayın bu tür her marka sütte olması mümkündür” dendi. Torku tarafından ‘patlayan süt’le ilgili olarak müşterilere şu tavsiye de verildi:

“Ayrıca, sütün tabiatı gereği ısıtılırken ortaya çıkan gaz kabarcıklarının yüzeyde oluşan kaymaksı tabakayı rahat aşması için karıştırılması, böyle sorunların yaşanmasını önlemeye yardımcı olacaktır.“

torku , patlayan süt , açıklama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM