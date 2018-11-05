Sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı: Torku'dan patlayan süt açıklaması

Bursa’da yaşayan İdris Kurtuldu’nun paylaştığı videoyla ilgili olarak, “1 litre yağlı süt üzerinden sosyal medyada yayınlanan bir paylaşımın markaya mal edilmesi üzüntü vericidir” denen açıklamada, yaşananların ‘üretim kaynaklı olmadığı’ iddia edildi.

Ürün ve üretim sürecindeki ilk kontroller sonrası yaşananın ‘münferit bir durum olduğu’nun anlaşıldığı belirtilirken; “Patlama olarak adlandırılan olayın bu tür her marka sütte olması mümkündür” dendi. Torku tarafından ‘patlayan süt’le ilgili olarak müşterilere şu tavsiye de verildi:

“Ayrıca, sütün tabiatı gereği ısıtılırken ortaya çıkan gaz kabarcıklarının yüzeyde oluşan kaymaksı tabakayı rahat aşması için karıştırılması, böyle sorunların yaşanmasını önlemeye yardımcı olacaktır.“