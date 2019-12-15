Sosyal medyada paylaşıyorlar ! Tedirgin eden iddia

Türkiye genelinde uyuz vakalarında artış olduğu belirtilirken, uyuz ilacında da sıkıntıların yaşandığı iddia edilmişti. Sağlık Bakanlığı ise ilaçlarla ilgili iddiaları yalanlamıştı. Salgın haberleri sosyal medyada da hızla yayılırken vatandaşların tedirginliği de artıyor. Uyuz salgını tedirginliği Google aramalarına da yansımış durumda. Peki, uyuz hastalığı nedir, uyuzdan nasıl korunulur, uyuz belirtileri nelerdir?

Türkiye genelinde ve İstanbul'da vatandaşların uyuz salgını tedirginliği devam ediyor. Geçen hafta çıkan salgın haberleri ve ilaçlarda sıkıntı yaşandığına dair iddialar sonrası konu gündemdeki yerini koruyor, sosyal medyada da sıkça konuşuluyor. Peki, uyuz hastalığı nedir, uyuz belirtileri nelerdir, nasıl korunulabilir?

"TEDAVİYE DİRENÇLİLER"

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, vakalarla ilgili olarak uyuz şikayetiyle polikliniklere başvuruda çok fazla artış olduğunu ve dermatoloji uzmanlarının 'Eskisine göre çok fazla uyuz vakası geliyor. Tedaviye de çok dirençliler' dediklerini aktarmıştı.

"İLAÇ SIKINTISI VAR" İDDİASI

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ise, ilaç firmalarının uyuzda salgını öngörmediklerini ve bu nedenle ilaç sıkıntısı yaşandığını dile getirmişti. Özellikle göçmenlerin bulunduğu ilçelerde vakalarda artış gözlemlendiği de öne sürülmüştü.

SAĞLIK BAKANLIĞI: İLAÇ SIKINTISI SÖZ KONUSU DEĞİL

Sağlık Bakanlığı tarafından uyuz ilacı bulunamadığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada "Herhangi bir ilaç sıkıntısı söz konusu değildir. Mevcut stok ve üretim miktarları önümüzdeki dönemde de bir sıkıntı yaşanmayacağını göstermektedir" denilmişti.

GOOGLE ARAMALARINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Google'da arama trendlerini gösteren 'trends google'daki verilere göre son bir ayda 'uyuz' başlıklı aramalarda da yükseliş görülüyor.

EN ÇOK ARAMA YAPILAN İLLER

'Uyuz' başlıklı aramalarda iller bazında ise, Sinop, Giresun, Artvin, Bartın, Zonguldak, Burdur, Çanakkale, Niğde, Düzce ve Yalova ilk 10 il arasında yer alıyor.

EN ÇOK SORULAN SORULAR

Google aramalarındaki ilgili sorularda ise, 'Uyuz haberleri, uyuz bulaşıcı mı, uyuz salgını, uyuz nasıl geçer, uyuz nasıl bulaşır' gibi aratmalar ön plana çıkıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU, VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Geçen hafta çıkan bu haberlerin ardından vatandaşların tedirginliği artarken sosyal medyada da konu gündem oldu. Bazı kullanıcılar sosyal medyada derisindeki kızarıklıklar ve kaşıntı izleri ile birlikte paylaştıkları fotoğraflarla hasta olduklarını dile getiriyor. Twitter'da salgının İstanbul'da etkili olduğu iddiaları yer alırken, Ekşi Sözlük'te de '2019 Uyuz Salgını' başlığı dikkat çekiyor.

UYUZ NEDİR?



Uyuz hastalığı, küçük bir akar türünün neden olduğu bir cilt sorunudur. El, koltuk altı, karın, parmak aralarında kaşıntı ve döküntüye neden olur. Dünya genelinde oldukça yaygın halk sağlığı sorunu olan uyuza mikroskopik bir akar türü olan Sarcoptes scabei neden olur. Böcek benzeri bu akarın deri altına yerleşmesi ile ortaya çıkan hastalık; vücudun farklı bölgelerinde kaşıntı, döküntü ve cilt yaralarına da neden olabilir. Daha çok hastane, huzurevi, askeri kışlalar, bakım evleri gibi kalabalık ortamlarda aynı kıyafetleri giyen, aynı yatağı paylaşan kişiler arasında daha kolay yayılır. Uyuz, sanılanın aksine kedi ve köpek gibi hayvanlardan insana bulaşmaz. Geceleri yoğun şekilde kaşıntıya neden olan hastalık zamanında tedavi edilmediğinde ciltte yaralar oluşturabilir. Uyuz kremi, merhem ve solüsyon ile kısa süre içinde kolayca tedavi edilir.



UYUZUN BELİRTİLERİ NELERDİR?



Daha çok geceleri görülen şiddetli kaşıntı.

Genellikle parmak aralarında, dirsek, bilek, bel, kalça, koltuk altında görülen ve sivilceye benzeyen kırmızı renkli kabarcıklar, yaralar ve döküntüler.

Yaygın şekilde kızarıklık ve döküntüler; baş, yüz, boyun, sırt ve tüm bedende.

Uyuz bulaşan kişinin cildinde bazen dişi uyuz akarının deri yüzeyinin hemen altında tünel açması nedeniyle, minik oyuklar görülebilir.

Uyuz akarları, genellikle parmaklar arasında, bilekteki deri büklümlerinde, diz, dirsek, penis, göğüs ya da omuz bıçaklarında yaşamını sürdürürler.