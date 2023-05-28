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  3. İkinci tur paylaşımları için 5 gözaltı kararı!

Sosyal medyada provokatif paylaşım soruşturması; gözaltılar var!

Sosyal medyada provokatif paylaşım soruşturması; gözaltılar var!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bugün saat 18.00'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turuna ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle başlattığı soruşturmada 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşarak alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesapları incelemeye aldı.

Bugün gerçekleştirilen seçime ilişkin bu yönde yapılan paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatan savcılık tarafından, kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, paylaşımları yapan diğer hesapların kimlik tespiti için çalışmalara devam ediyor.

 

 

Etiketler sosyal medya paylaşım gözaltı operasyon soruşturma
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