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  3. 01 Nisan 2020 11:18

Sosyal medyada ''taksici'' paylaşımına gözaltı

Sosyal medyada ''Bağcılar'da bir taksi durağında ''0'' tek sayıdır çift sayıdır kavgası: 2 yaralı, bir taksici gözaltında'' şeklinde paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada ''taksici'' paylaşımına gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"29 Mart'ta bir sosyal medya uygulaması üzerinden "Bağcılar'da bir taksi durağında 0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltında" içeriği ve altındaki yorum kısmında asılsız bilgi paylaşımları yapan şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; Bahse konu paylaşımları yaptığı belirlenen Ceyhun T. (38) Çekmeköy'de gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada, suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.

DHA

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taksi , gözaltı , bağcılar
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