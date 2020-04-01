Sosyal medyada ''taksici'' paylaşımına gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"29 Mart'ta bir sosyal medya uygulaması üzerinden "Bağcılar'da bir taksi durağında 0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltında" içeriği ve altındaki yorum kısmında asılsız bilgi paylaşımları yapan şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; Bahse konu paylaşımları yaptığı belirlenen Ceyhun T. (38) Çekmeköy'de gözaltına alınmıştır" denildi.
Açıklamada, suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.
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