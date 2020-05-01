SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTE TÜRKİYE'DEKİ ÖLÜM SAYISI 3 BİN 258'E YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Mayıs 2020 19:02

Sosyal medyada tepki çeken sözler: Ulan ben yetkili olucam, anında vur emri

Sosyal medyada bir muhtarın 1 Mayıs kutlaması için Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen DİSK yöneticileri ve TİP Milletvekili Barış Atay'ı hedef aldı ve "Ulan ben yetkili olucam, anında vur emri" demesi tepki çekti.

Sosyal medyada tepki çeken sözler: Ulan ben yetkili olucam, anında vur emri
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı'na giderek anıta çelenk koymak isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika yöneticileri polis tarafından gözaltına alındı. Bir süre gözaltında tutulan Çerkezoğlu ve sendika yöneticileri daha sona serbest bırakıldı.

Polisin sendika yöneticilerini gözaltına alması ve çelengi parçalamasına tepki gösteren TİP Milletvekili Barış Atay, yapılan uygulamaya 'faşizm' diyerek tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA SKANDAL PAYLAŞIM

Kocaeli İzmit Kabaoğlu Köyü muhtarı Ali Akbaş ise sosyal medya hesabından yaptığı skanal bir paylaşımla hem sendika yöneticilerini hem de seçilmiş milletvekili Barış Atay'ı hedef aldı.

Akbaş, yaptığı paylaşımda, "Faşist polis, öylemi gerçekten? .. ULAN ben yetkili olucam, anında VUR EMRİ! Köpeğe hoşt denir, hadi Bi kere daha denir.. Hadi bide yerden küçük bir taş atalım korksun diye.. Hala hırlıyosa artık sık gitsin gardaş, ölür ölmez onu bilmem.. DEVLET i saymayan ölümü hak ediyordur.. Yok öyle, ben tınlamam...
YA DEVLET BAŞA, YA KUZGUN LEŞE......." diyerek sendikacılar ve milletvekili için yetkili olması halinde 'vur emri' vereceğini yazdı.

Paylaşıma yorum yapan bir vatandaş ise, "Muhtar burada devlete karşı bir kalkışma yok, komik duruma düşmeyin, birçok fabrika üretim yapıyor, hazırlanıyor yada çalışma planlaması yapıyor, bu sendikada onbinlerce insana davetmi çıkarmış, genel merkez yöneticileri çelenk bırakmak istemiş, buda çok doğal bir durum, işçinin çalıştığı ortamda temsilcilerinin bu küçük temsili bayram etkinliği emeğe ve emekçiye saygısı olmayanların anlayabilmesi mümkün değil, bōyle yaparak, devletin gücünü kullanarak anlamsız uygulamalar, tek kelimeyle mantık ve akıl dışıdır" diyerek muhtarın sözlerine tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
barış atay , ali akbaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM