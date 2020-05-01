Sosyal medyada tepki çeken sözler: Ulan ben yetkili olucam, anında vur emri

1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı'na giderek anıta çelenk koymak isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika yöneticileri polis tarafından gözaltına alındı. Bir süre gözaltında tutulan Çerkezoğlu ve sendika yöneticileri daha sona serbest bırakıldı.

Polisin sendika yöneticilerini gözaltına alması ve çelengi parçalamasına tepki gösteren TİP Milletvekili Barış Atay, yapılan uygulamaya 'faşizm' diyerek tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA SKANDAL PAYLAŞIM

Kocaeli İzmit Kabaoğlu Köyü muhtarı Ali Akbaş ise sosyal medya hesabından yaptığı skanal bir paylaşımla hem sendika yöneticilerini hem de seçilmiş milletvekili Barış Atay'ı hedef aldı.

Akbaş, yaptığı paylaşımda, "Faşist polis, öylemi gerçekten? .. ULAN ben yetkili olucam, anında VUR EMRİ! Köpeğe hoşt denir, hadi Bi kere daha denir.. Hadi bide yerden küçük bir taş atalım korksun diye.. Hala hırlıyosa artık sık gitsin gardaş, ölür ölmez onu bilmem.. DEVLET i saymayan ölümü hak ediyordur.. Yok öyle, ben tınlamam...

YA DEVLET BAŞA, YA KUZGUN LEŞE......." diyerek sendikacılar ve milletvekili için yetkili olması halinde 'vur emri' vereceğini yazdı.

Paylaşıma yorum yapan bir vatandaş ise, "Muhtar burada devlete karşı bir kalkışma yok, komik duruma düşmeyin, birçok fabrika üretim yapıyor, hazırlanıyor yada çalışma planlaması yapıyor, bu sendikada onbinlerce insana davetmi çıkarmış, genel merkez yöneticileri çelenk bırakmak istemiş, buda çok doğal bir durum, işçinin çalıştığı ortamda temsilcilerinin bu küçük temsili bayram etkinliği emeğe ve emekçiye saygısı olmayanların anlayabilmesi mümkün değil, bōyle yaparak, devletin gücünü kullanarak anlamsız uygulamalar, tek kelimeyle mantık ve akıl dışıdır" diyerek muhtarın sözlerine tepki gösterdi.

İşte o paylaşım: