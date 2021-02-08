Sosyal medyada ''terör'' operasyonu: 39 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "1-7 Şubat 2021 tarihleri arasında sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 1264 hesap hakkında çalışma yapılmış, 575 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilmiş ve bu hesapları kullananlardan 39 şahıs gözaltına alınmıştır." ifadelerini yer verildi.