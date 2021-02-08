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  3. 08 Şubat 2021 16:28

Sosyal medyada ''terör'' operasyonu: 39 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 1-7 Şubat tarihleri arasında sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 39 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada ''terör'' operasyonu: 39 gözaltı
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "1-7 Şubat 2021 tarihleri arasında sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 1264 hesap hakkında çalışma yapılmış, 575 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilmiş ve bu hesapları kullananlardan 39 şahıs gözaltına alınmıştır." ifadelerini yer verildi.

DHA

gözaltı , içişleri bakanlığı , terör örgütü propagandası
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