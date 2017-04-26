Sosyal medyada terör propagandasına 55 gözaltı

Türkiye genelinde son bir haftada sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 55 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete sevk eden, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaret eden, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kastettiği tespit edilen 448 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Son bir hafta içerisinde bu hesaplarla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 151 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 55'i adreslerinde gözaltına alındı.