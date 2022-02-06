Sosyal medyadaki 'Erdoğan mesajları'' için gözaltı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmesinin ardından 'hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu' gerekçesiyle 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar polis tarafından takibe alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 36 sosyal medya hesabına yönelik yaptığı inceleme sonrası, Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 4 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Eski Milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun yurt dışında olduğu tespit edildi.

DHA'nın haberine göre; İstanbul'da gece saatlerinde gözaltına alınan P.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Pınar Ö. ve diğer 3 kişi, polis ifadelerini ardından adliyeye çıkartıldı.

"ERKEK ARKADAŞIM İÇİN YAZDIM"

Pınar Ö., savunmasında, "Helva etiketinin Cumhurbaşkanını hastalığa yakalanmasıyla ilgili olup olmadığını bilmiyorum. Etiketi görünce erkek arkadaşımla aram iyi olmadığından attığım tweeti görür diye bu şekilde bir şey yazdım. İlgili tweetimle Cumhurbaşkanını kastetmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan "konutu terk etmeme (ev hapsi)" şeklinde adli kontrol şartının uygulanmasına karar verdi.

BOZDAĞ: HADDİNİ VE KENDİNİ BİLMEZLER

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yapılan bazı paylaşımlara tepki göstererek, "Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezler" ifadesini kullandı.

Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu paylaşımları kınadığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir.

Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir.

Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah’ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi,bu imtihanı da milletimizin duası,tedavi,Allah’ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir."

SAVCILIKLAR RESEN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Twitter’dan yaptığı paylaşımda eşi Emine Erdoğan ile birlikte Covid-19’a yakalandıklarını duyurmuştu.

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlara yönelik resen soruşturma başlatmıştı.