Sosyal medyadaki hac reklamlarına yanıltıcı reklam cezası

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetlemelerde, hac ibadetine ilişkin yanıltıcı tanıtımlarda bulunan 4 firma için idari para cezası ve reklam durdurma cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun 362 sayılı toplantısı gerçekleştirildi. Bu kapsamda bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hac ibadetine yönelik hizmetlerin ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla yerine getirildiği belirtildi.

Ayrıca, hac faaliyetlerinin temel esasları ile hacı adaylarının belirlenme usulünün, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlendiği aktarılan açıklamada, "Her yıl alınan kararlar doğrultusunda, hac kayıtlarını yenileyen veya ilk kez ön kayıt yaptıran vatandaşlar arasından, konaklama tercihleri ve ön kayıt yılları dikkate alınarak kura yöntemiyle hacı adayları belirlenmektedir. Türkiye’ye tahsis edilen kontenjan dahilinde hac vizesiyle ibadetini yerine getiren vatandaşlarımız, yasal ve güvenli bir şekilde ibadetlerini ifa ederken; "kurasız hac", "özel hac vizesi" gibi ifadelerle yapılan aldatıcı reklamlar nedeniyle bazı vatandaşların ticari veya turist vizeleriyle kutsal topraklara yönlendirilmeye çalışıldığı, bu durumun hac ibadetinin ifa edilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet yaşanması ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlara yol açtığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Mağduriyet oluşturan her türlü aldatıcı reklam ve tanıtıma karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz"

İnceleme ve denetlemelerin titizlikle devam edeceği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, vatandaşlarımızın dini ve manevi duygularını istismar eden nitelikteki tanıtımlar, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından titizlikle incelenmeye devam edilmektedir. 362 sayılı toplantıda alınan karar kapsamında, ‘özel hac vizesi’, ‘kurasız hac’ gibi mevzuatla belirlenen usuller dışında yapılan yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle tespit edilen 4 firma hakkında idari para cezası ve reklamları durdurma kararları uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar ederek mağduriyet oluşturan her türlü aldatıcı reklam ve tanıtıma karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bakanlığımız, tüketicilerin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve güvenilir ticari iletişimin tesis edilmesi amacıyla yürüttüğü denetimleri, hiçbir istisnaya mahal vermeksizin titizlikle sürdürmeye devam edecektir."

İHA