  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sosyal medyadaki hac reklamlarına yanıltıcı reklam cezası

Sosyal medyadaki hac reklamlarına yanıltıcı reklam cezası

Sosyal medyadaki hac reklamlarına yanıltıcı reklam cezası
Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetlemelerde, hac ibadetine ilişkin yanıltıcı tanıtımlarda bulunan 4 firma için idari para cezası ve reklam durdurma cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun 362 sayılı toplantısı gerçekleştirildi. Bu kapsamda bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hac ibadetine yönelik hizmetlerin ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla yerine getirildiği belirtildi.

Ayrıca, hac faaliyetlerinin temel esasları ile hacı adaylarının belirlenme usulünün, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlendiği aktarılan açıklamada, "Her yıl alınan kararlar doğrultusunda, hac kayıtlarını yenileyen veya ilk kez ön kayıt yaptıran vatandaşlar arasından, konaklama tercihleri ve ön kayıt yılları dikkate alınarak kura yöntemiyle hacı adayları belirlenmektedir. Türkiye’ye tahsis edilen kontenjan dahilinde hac vizesiyle ibadetini yerine getiren vatandaşlarımız, yasal ve güvenli bir şekilde ibadetlerini ifa ederken; "kurasız hac", "özel hac vizesi" gibi ifadelerle yapılan aldatıcı reklamlar nedeniyle bazı vatandaşların ticari veya turist vizeleriyle kutsal topraklara yönlendirilmeye çalışıldığı, bu durumun hac ibadetinin ifa edilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet yaşanması ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlara yol açtığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Mağduriyet oluşturan her türlü aldatıcı reklam ve tanıtıma karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz"

İnceleme ve denetlemelerin titizlikle devam edeceği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, vatandaşlarımızın dini ve manevi duygularını istismar eden nitelikteki tanıtımlar, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından titizlikle incelenmeye devam edilmektedir. 362 sayılı toplantıda alınan karar kapsamında, ‘özel hac vizesi’, ‘kurasız hac’ gibi mevzuatla belirlenen usuller dışında yapılan yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle tespit edilen 4 firma hakkında idari para cezası ve reklamları durdurma kararları uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar ederek mağduriyet oluşturan her türlü aldatıcı reklam ve tanıtıma karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bakanlığımız, tüketicilerin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve güvenilir ticari iletişimin tesis edilmesi amacıyla yürüttüğü denetimleri, hiçbir istisnaya mahal vermeksizin titizlikle sürdürmeye devam edecektir."

İHA

text-ad
Etiketler ticaret bakanlığı Hac ibadetine ilişkin yanıltıcı tanıtımlar hac hac ibadeti yanıltıcı tanıtımlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! Ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: 2025'in en düşük zam oranı! Ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: 2025'in en düşük zam oranı! İstanbul'da kafede iki genç kız arasındaki sipariş kavgası kanlı bitti! İstanbul'da kafede iki genç kız arasındaki sipariş kavgası kanlı bitti! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sağanak yağışlar geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sağanak yağışlar geri dönüyor! İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama
Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı Yaşlıları hedef alıyordu; önce kameralara sonra polislere suçüstü yakalandı! Yaşlıları hedef alıyordu; önce kameralara sonra polislere suçüstü yakalandı! İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' Türkiye'nin hem korkutan hem büyüleyen noktası: Sultan Süleyman 100 bin kişilik ordusuyla geçmişti Türkiye'nin hem korkutan hem büyüleyen noktası: Sultan Süleyman 100 bin kişilik ordusuyla geçmişti Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu CHP'ye sürpriz transfer: Mansur Yavaş'ın devrede olduğu iddia edildi CHP'ye sürpriz transfer: Mansur Yavaş'ın devrede olduğu iddia edildi İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!'' Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!''