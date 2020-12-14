Sosyal medyadaki ''taciz ifşaları'' için skandal sözler!

Tacize uğrayan kadınların sosyal medya üzerinden başlattığı ifşa hareketiyle ilgili olarak Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Ürolog Prof. Zeki Bayraktar, Twitter hesabından paylaştığı yorumunda, tacizlerin teşhir edilmesi "ahlaksız kadınlar ahlaksız erkekleri ifşa ediyor" dedi.

Bayraktar, paylaşımını Kuran'da bulunan İsra Suresi'ndeki ilgili ayete atıf yapıp "Zinaya yaklaşma (17/32)" diyerek bitirdi.

Bayraktar, paylaşımını daha sonra tepki almasıyla sildi.