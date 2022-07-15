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Sosyal medyadan 15 Temmuz destanına küfür eden şahıs gözaltına alındı

Sosyal medyadan 15 Temmuz destanına küfür eden şahıs gözaltına alındı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla tüm Türkiye'de etkinlikler düzenlenirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 15 Temmuz'a küfür eden bir kişi gözaltına alındı.

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında 252 şehidimiz işin dualar okunurken bir şahsın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkilerin odağı oldu.

 GÖZALTINA ALINDI
15 Temmuz darbe girişimini senaryo olarak nitelendiren Ş.Y sosyal medya hesabından küfür ve hakaret içerikli paylaşımda bulundu. Tepkiler üzerine harekete geçen İzmir polisi şahıs gözaltına aldı.

"15 TEMMUZ DESTANINA KÜFREDEN ALÇAK"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Etiketler 15 temmuz destan
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