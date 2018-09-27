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  3. 27 Eylül 2018 12:34

Sosyal medyadan dolar 7,15 paylaşımına tuıtuklama

Siirt'te, HDP'nin eski İl Genel Meclisi üyesi İdris İlhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandı.

Sosyal medyadan dolar 7,15 paylaşımına tuıtuklama
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Siirt'te, HDP'nin eski İl Genel Meclisi üyesi İdris İlhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 13 Ağustos'ta, ' Dolar yükseldiği için batmıyoruz, battığımız için dolar yükseliyor. Dolar: 7.15' yazan,  HDP'nin İl Genel Meclisi eski üyesi İdris İlhan hakkında soruşturma başlatıldı. İlhan, dün gözaltına alınırken, ifadesinde, "Yukarıdaki yazıyı paylaşmamdaki tek amacım, 80 milyon insanı ilgilendiren ekonomik bir değerlendirmedir. Herhangi bir manipüle amacım yoktur" dedi. Adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı Siirt Sulh Ceza Hakimliği'nce 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu. İdris İlhan'ın avukatının tutuklama yerine adli kontrol talebi ise reddedildi.

HDP'DEN TEPKİ

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, kararı dün kişisel Twitter hesabından paylaşarak, "Hukukçu olan takipçilerimin yorumlarına sunuyorum.." yorumunda bulundu.

 

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