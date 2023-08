Sosyal Medyadan Para Kazanma - Nasıl Kazanılır?

Sosyal medyadan para kazanma, son yıllarda yıldızı parlayan bir gelir modelidir.

Özellikle Influencer kelimesini popüler hale getirmesi nedeniyle, sosyal medya pazarlaması ismini sıkça duymaktayız.



Sosyal medya denildiğinde akla; Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, Pinterest, Linkedin, Whatsapp, Youtube başta olmak üzere belirli web siteleri geliyor.



Bu içeriğimizde, sosyal medya tabanlı para kazanma yolları hakkında konuşacağız.

Sosyal Medyadan Nasıl Para Kazanılır?

Statista'ya göre, bir insan her gün yaklaşık iki saatini sosyal medyayı kullanarak geçiriyor. Bu istatistiğin, Instagram ve Tik Tok'u hiç duymamış olabilecek eski nesli kapsadığını unutmayalım.



30 yaşın altındaysanız, sosyal medyada her gün 5+ saate yakın zaman harcıyorsunuz demektir.



Sosyal medyadan para kazanma, temel olarak sosyal medya platformlarınız aracılığıyla gelir elde etmenin bir yoludur. Yıllar geçtikçe, dijital pazar kendini yeniden keşfetti.



Online mağazaların ve e-ticaretin ötesine geçen sosyal medya, ürünlerini satmak veya ekstra para kazanmak isteyen girişimcilerin yeni hedefi haline geldi.



Dijital 2022 Raporuna göre, dünya nüfusunun %55'inden fazlası aktif sosyal medya kullanıcıları olarak kabul edilebilir. Bu 4,62 milyar insana karşılık geliyor.



Kullanıcı sayısındaki bu artışla birlikte onları müşteriye dönüştürmenin ve sosyal medya mecraları yardımıyla para kazanmanın yeni yolları da ortaya çıktı.



Ancak nispeten yeni bir pazar olduğu için, yeni işletmeler ve küçük girişimciler bu ortamda nasıl kâr edeceklerinden hala emin değiller.



Bu insanlardan biriyseniz, endişelenmeyin! Bugün, çevrimiçi işinizi başlatmanız veya yeniden keşfetmeniz için en karlı ağlardan bahsedeceğiz!

Sosyal Medyadan Para Kazanma Yolları

Zaten bir sosyal medya hesabınız varsa veya zaten her gün sosyal medyada gezinmekten ve insanlarla etkileşim kurmaktan zevk alan biriyseniz, zamanınızı paraya çevirmek, eminiz size de çok mantıklı geliyordur.



Şimdi merakla beklediğiniz o yöntemlere bir göz atalım.

Dijital Ürünler Oluşturup Satarak Para Kazanma

Belirli bir konu hakkında bilginiz varsa ve bu bilgiyi başkalarıyla paylaşmak istiyorsanız, neden bilginizden para kazanmak için interneti kullanmayasınız?



Sosyal medyada para kazanmanın yollarından biri, kendi dijital ürünlerinizi oluşturmak ve sosyal medya profillerinizi onları tanıtmak için kullanmaktır.



Yemek pişirme, finans, işletme, eğitim, tasarım veya başka herhangi bir konu hakkında çok fazla şey bilmenize gerek yok. Çünkü internette ihtiyacınız olan her şey var.



Biraz bilgi sahibi olmanız ve araştırma yapmanızla, siz de e-kitap (e-book) yazabilir ve bunu satarak ek gelir elde edebilirsiniz.



Pazarlamasını yapacağınız ürün dijital olduğundan, sermaye kullanmanıza ya da satışını yapmak için herhangi bir depoya ya da mağazaya ihtiyacınız yoktur.



Sadece içeriğinizi kullanılabilir hale getirmenin ve insanların bunun için ödeme yapmasının bir yolunu bulmanız gerekiyor.



Ardından, ürünlerinizi tanıtmak için Facebook veya Instagram gibi sosyal medyaları kullanabilirsiniz .

Çevrimiçi Kurslar Yayınlayarak Para Kazanma

Çevrimiçi kurslar oluşturmak ve satmak, sosyal medyada para kazanmanın başka bir yoludur. Bu konuda Udemy oldukça popülerdir.



Ancak siz de sosyal medya ağlarındaki hesaplarınızla bunu kolaylıkla yapabilirsiniz.



Örneğin; ilgi alanınızla ilgili bir dizi video oluşturabilir ve öğrencilerinizin bilgilerini daha da geliştirmeleri için ek materyaller sağlayabilirsiniz.



Bu anlamda sosyal medya siteleri de kursunuzu tanıtmanıza yardımcı olacaktır. Bir çevrimiçi kurs eğitmeni olarak , hedef kitlenizin güvenini kazanmak için kendinizi konuyla ilgili bir uzman olarak tanıtmanız önemlidir.

Ürün Satışı Yaparak Para Kazanma

Sosyal medyada kendinize ait ürünlerin satışını yapabilirsiniz. Bu giymediğiniz bir kıyafet, kullanmadığınız bir elektronik eşya, çektiğiniz bir fotoğraf, yaptığınız bir resim olabilir.



Fakat sadece kendinize ait olan ürünleri değil, farklı kişilere ya da şirketlere ait olan ürünleri de satabilirsiniz. Sosyal medyada ürün satışı yapmanın birkaç yolu vardır. Bunlar:

İçerik oluşturucuyla doğrudan iletişim kurma: Başkaları tarafından üretilen içeriği tanıtmaya başlamanın ilk yolu, içerik oluşturucuyla doğrudan iletişim kurmaktır.

Örneğin; sosyal medya hesaplarınızda belirli bir indirim koduyla belirli bir kurs hakkında olumlu bir inceleme yayınlamak için bir komisyonla pazarlık yapabilirsiniz. Tabii bu dijital değil, fiziksel bir ürün de olabilir.

Satış ortaklığı ile ürün satışı yapmak: Başkaları tarafından oluşturulan dijital ya da fiziksel ürünleri tanıtarak gelir elde etmenin bir diğer yolu da, satış ortağı olmaktır.

Bu, içeriği satmak için belirli bir bağlantınız olacağı anlamına gelir ve size bazı avantajlar sağlar. Böylece satışlarınızı daha kolay takip edebileceğiniz gibi, otomatik olarak komisyon ödemelerini alabilirsiniz.

Influencer Olarak Sosyal Medyadan Para Kazanma

Son yıllarda çok popüler hale geldiği için sosyal medyadan para kazanmanın en iyi yolu olarak görülebilir.



Bir Influencer herhangi bir markayı profillerinde, hikayelerinde ya da reels videolarında tanıtarak gelir elde edebilir. Fakat sadece bununla sınırlı değil.



Çeşitli sempozyumlara ya da etkinliklere katılarak konuşma yapabilir, ürün lansmanlarına katılabilir, ya da çeşitli partilerde boy göstererek para kazanabilir.



İpucu; Etkileyen kişi anlamına gelen Influencer, sosyal ağlarda belirli bir kitleye sahip olan ve bu kitleyi görüşleriyle ve paylaşımlarıyla yönlendiren kişiye denir. Sosyal medya Fenomeni olarak da isimlendirilir.



Sosyal Medya Fenomeni Nasıl Olunur?



Markalar sizi fark etmeye başlamadan önce alakalı içerik oluşturmanız ve bir kitleyi kazanmanız gerekir.



Birçok insanın hayal ettiğinin aksine, sosyal medya fenomeni olmak şansa değil, kendini adama ve iyi fırsatlardan yararlanma yeteneğine bağlıdır.

Klişe gibi gelebilir ama kendiniz olmanız, sosyal medya fenomeni olma yolunda ilk adımdır. Sonunda, kişiliğinizi bir markaya dönüştürüyorsunuz. Bu markanın diğerlerinden farklı olması gerekiyor.

Kendinize uygun bir niş seçin. Yani hangi tür içerik oluşturacağınıza karar verin.

Kaliteli içerikler oluşturun ve onlara kendi yorumlarınızı katın.

Paylaşımlarınızda tutarlı olun, değişmeyin.

Yerel markalarla iletişim halinde olun.

Sabırlı olun.

Diğer Influencer’ler ile etkileşim halinde olun.

Etiketleri etkili kullanın

Yorumlara cevap verin

Sosyal Medya Yöneticiliği Yaparak Para Kazanma

Sosyal Medya Yöneticisi; bir şirketin sosyal medya profillerini yönetmekten, organizasyonun giderek daha geniş bir kitleye ulaşması için en iyi stratejileri ve eylemleri düşünmekten ve müşteri katılımını sağlamaktan sorumlu profesyoneldir.



Yapacakları sadece bunlarla sınırlı değildir.



Aynı zamanda her türlü sosyal ağ hakkında yeterli bilgi sahibi olmalı, hedef kitleyi analiz edip, uygun paylaşımları hazırlamalı, gönderilerin etkileşimini takip edip, buna göre ayrıntılı rapor çıkarabilmelidir.



Tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışabileceği gibi, freelance olarak da çalışabilir.

Web Sitelerine Trafik Çekerek Para Kazanma

Eğer aktif ve kalabalık bir kitleniz varsa, çeşitli internet sitelerine ziyaretçi göndererek de para kazanabilirsiniz.



Her müşteriye mümkün olduğunca az harcama yaparken, erişim, etkileşim ve dönüşümlerde en iyi sonuçları elde etmek için pazarlamayla birlikte en iyi stratejileri inceleyerek, profesyonel olmak ve güncel kalmak gerekir.



Aksi halde ne yeterince kazanabilir ne de müşterilerinizi memnun edebilirsiniz.

Videolar İle Sosyal Medyadan Para Kazanma

YouTube gibi dijital medya siteleri, video içeriğinden zevk alan ve içerik oluşturanlar için harikadır!



En iyi yanı, YouTube'un kendi para kazanma aracına sahip olmasıdır; bu, yayınlar sırasında reklam yerleştirmek karşılığında, platformda video yayınlayarak para kazanmanın mümkün olduğu anlamına gelir.



Ancak YouTube'da para kazanmak için bazı şartlar gerekiyor. İlk olarak, YouTube'un iş ortağı programına katılmak için kanalınızda en az 1.000 aboneye ve 4.000 görüntülenmeye sahip olmanız gerekir.



İlgi çekici konular seçtiğinizden, iyi senaryolar oluşturduğunuzdan, prodüksiyonla ilgili iyi bir iş çıkardığınızdan, sitede ve diğer sosyal medyada iyi bir tanıtım stratejisi geliştirdiğinizden emin olun.



Kanalınız ve videolarınız daha fazla erişim, katılım ve görüntüleme alırsa, gelecekte yükleyeceğiniz yeni videolar içinde pozitif katkı yapacak ve elde edeceğiniz kazancı da artıracaktır.



Sosyal medyadan para kazanmak, yalnızca ana platformlarda profillere sahip olmaktan fazlasını içerir.



Hedef kitlenizi iyi tanımanız, yayınlayacağınız içeriği stratejik olarak planlamanız ve elbette her zaman öğrenmeye devam etmeniz gerekiyor. Böylelikle her zaman daha fazlasını kazanacaksınız.



Sosyal medyadan para kazanma ile ilgili hazırladığımız rehberimizi tamamladık. Her türlü sorunuzu, yorum kısmından bize iletebilirsiniz. Şimdiden bol kazançlar.

Hangi Sosyal Medya Sitelerinden Para Kazanılır?

Sosyal medya uçsuz bucaksız bir deryadır. Bu derya içerisinde hepimizin bir yeri var. Ancak bazılarımız sahip oldukları bu yeri paraya çeviriyor. Peki ama hangi sosyal ağdan para kazanabilirsiniz.

Instagram: Instagram'daki içerik oluşturucular, artık canlı videolar sırasında rozet satın alarak kendilerine gönderen takipçilerinden para kazanabiliyor. Bu, içerik oluşturucuların hayranlarının canlı yayınlarına katılırken desteklerini göstermelerine olanak tanıyan bir yöntemdir. Tabii bunun yanında satış ortaklığı, sponsorlu gönderiler, ürün tanıtımı gibi alanlarda da para kazanabilirler.

Instagram'daki içerik oluşturucular, artık canlı videolar sırasında rozet satın alarak kendilerine gönderen takipçilerinden para kazanabiliyor. Bu, içerik oluşturucuların hayranlarının canlı yayınlarına katılırken desteklerini göstermelerine olanak tanıyan bir yöntemdir. Tabii bunun yanında satış ortaklığı, sponsorlu gönderiler, ürün tanıtımı gibi alanlarda da para kazanabilirler. Facebook: Facebook, uygulamada sayfa ya da grup oluşturanlara bazı araçlar sunarak, içerik oluşturucuların gelirlerini çeşitlendirmelerine yardımcı oluyor. Yayın içi reklamlardan markalı içeriğe, hayran aboneliklerine ve gruplarına kadar Facebook'tan para kazanmanın birkaç yolu vardır.

Facebook, uygulamada sayfa ya da grup oluşturanlara bazı araçlar sunarak, içerik oluşturucuların gelirlerini çeşitlendirmelerine yardımcı oluyor. Yayın içi reklamlardan markalı içeriğe, hayran aboneliklerine ve gruplarına kadar Facebook'tan para kazanmanın birkaç yolu vardır. Twitter: Twitter Tip Jar özelliği ile, kullanıcılarının Android ve Apple telefonlar aracılığıyla ipucu gönderip almasına olanak tanır. Bu sayede kullanıcılar sevdiği kişilere bahşiş gönderebilirler. Ancak şu an sadece İngilizce dilinde yayın yapan ülkelerde aktif olan bir özelliktir. Yakın bir zamanda diğer diller için de düzenleme yapılacağı söylendi.

Twitter Tip Jar özelliği ile, kullanıcılarının Android ve Apple telefonlar aracılığıyla ipucu gönderip almasına olanak tanır. Bu sayede kullanıcılar sevdiği kişilere bahşiş gönderebilirler. Ancak şu an sadece İngilizce dilinde yayın yapan ülkelerde aktif olan bir özelliktir. Yakın bir zamanda diğer diller için de düzenleme yapılacağı söylendi. Youtube: YouTube, içerik oluşturucular için şüphesiz ve tartışmasız, en eski ve en kazançlı platformlardan biridir. YouTube'dan para kazanma, bir kanal oluşturup videolar yüklemek ve ardından izleyicilerin her etkileşim kurduğunda ödeme almakla ilgilidir. Abone sayısı ve videoların aldığı izlenme sayısı, bir kanalın ne kadar gelir elde edeceğini belirler.

YouTube, içerik oluşturucular için şüphesiz ve tartışmasız, en eski ve en kazançlı platformlardan biridir. YouTube'dan para kazanma, bir kanal oluşturup videolar yüklemek ve ardından izleyicilerin her etkileşim kurduğunda ödeme almakla ilgilidir. Abone sayısı ve videoların aldığı izlenme sayısı, bir kanalın ne kadar gelir elde edeceğini belirler. Tiktok: Tiktok’tan para kazanabilmek için belirli demografik gereksinimleri karşılamanız ve uygulamanın Topluluk Yönergeleri doğrultusunda orijinal videolar yayınlamanız gerekir. Ayrıca son 30 günde en az 10.000 gerçek takipçiye ve 100.000 gerçek video görüntülemeye sahip olmanız gerekir.

Tiktok’tan para kazanabilmek için belirli demografik gereksinimleri karşılamanız ve uygulamanın Topluluk Yönergeleri doğrultusunda orijinal videolar yayınlamanız gerekir. Ayrıca son 30 günde en az 10.000 gerçek takipçiye ve 100.000 gerçek video görüntülemeye sahip olmanız gerekir. Snapchat: Snapchat Kullanıcıları en iyi videolarını Snapchat Spotlight'a gönderirler. Videolar viral hale gelirse, şirket içerik oluşturuculara oldukça güzel para ödüyor.

Snapchat Kullanıcıları en iyi videolarını Snapchat Spotlight'a gönderirler. Videolar viral hale gelirse, şirket içerik oluşturuculara oldukça güzel para ödüyor. Pinterest: İçerik Oluşturucu Fonu’na katılanlara, yaklaşık 20 milyon $ dağıtılacağını duyurdu. Katılanlara bazı eğitimler verileceği ve bu eğitimler sonunda reklam kredisi olarak kullanabilmeleri için de 25’er bin $ hibe verileceği belirtildi. Katılımların bittiği Pinterest tarafından açıklandı. Ancak yakın zamanda yeni katılımcıların alınacağının da duyurusu yapıldı.

Clubhouse: Clubhouse'daki içerik oluşturucular için ilk para kazanma özelliği olan Clubhouse Payments'ı kullanıma sunmaya başladı. Tüm kullanıcılar ödeme gönderebilecek ve ödemenin %100'ü yaratıcıya gidecek, Clubhouse hiçbir şey almayacak.

Clubhouse'daki içerik oluşturucular için ilk para kazanma özelliği olan Clubhouse Payments'ı kullanıma sunmaya başladı. Tüm kullanıcılar ödeme gönderebilecek ve ödemenin %100'ü yaratıcıya gidecek, Clubhouse hiçbir şey almayacak. LinkedIn: Başkan Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Daniel Roth, dünyanın dört bir yanındaki içerik oluşturucuları destekleyecek ve platformda daha da büyük bir etkiye ve daha iyi bir deneyime sahip olmalarını sağlayacak olan Linkedin oluşturucu programını duyurdu.

Bunun yanında dünya çapında yer alan diğer sosyal medya sitelerinin isimlerini de verelim. Eğer gerekli araştırmayı yaparsanız, çok fazla platformdan gelir elde edebilirsiniz.



• Whatsapp

• Messenger

• Vk

• Dailymotion

• QQ

• Wechat

• Qzone

• Tumblr

• Baidu

• Skype

• Viber

• Line

• Telegram

• Reddit

• Mediu

• Blogger

• Foursquare

• Badoo

• Myspace

• Delicious

• Swarm

• Flickr

• Discord

• Wattpad

• Soundcloud

• Couchsurfing

• Rumble

• MeWe

• Gab

• Triller

• WT Social

• Valence

• Flip

• Popbase

• Elpha

• Yubo

• Peanut

• HouseParty

• Caffeine

• Steemit

• Goodreads

• Twitch

• CaringBridge

• WattPad

• Crunchyroll

• Soundcloud

• Mocospace

• CouchSurfing

• italki

• Medium

• Ello

• Vimeo

• Giphy

• Tribe

• Kuaishou

• Imgur

• Influenster

• FilmAffinity

• Open Diary

• Bubbly

Sosyal Medyada Takipçi Sayısı Nasıl Artırılır?

Sosyal medyadan para kazanmanın ilk aşaması, kaliteli ve yüksek takipçi sayısına ulaşmaktır. Tabii bunun da bazı kıstasları vardır.



İlk olarak paylaşımlarınız, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

Paylaşımlarınız, hedef kitlenizle uygun olmalıdır.

Trendleri bulup, bunlara kişisel yorumunuzu katarak takipçilerinizle paylaşmalısınız.

Başlıklarınız ilgi çekici olmalıdır.

Çok sık olmamakla birlikte, az ama öz içerik yayınlayın.

Yazım yanlışlarına ve imla kurallarına dikkat edin.

Özgün ve kaliteli görseller kullanın

Arama motoru optimizasyonuna ve sosyal medya optimizasyonuna dikkat edin. (Bununla alakalı bilgileri, Google’yi kullanarak edinebilirsiniz)

İkinci olarak, sosyal medya araçlarını etkili kullanmalısınız. Böylece etkileşimi analiz edebilir, ona göre bir yol haritası çıkarabilirsiniz. En bilinen sosyal medya araçları şunlardır;

BuzzSumo: BuzzSumo, en çok paylaşılan içeriği ve trend olan Influencer’leri bulmanızı sağlayan bir araçtır. Herhangi bir konu için hangi içeriğin en iyi performansı gösterdiğini analiz etmek için kullanabilirsiniz.

BuzzSumo, en çok paylaşılan içeriği ve trend olan Influencer’leri bulmanızı sağlayan bir araçtır. Herhangi bir konu için hangi içeriğin en iyi performansı gösterdiğini analiz etmek için kullanabilirsiniz. Google Trendler: Google Trendler, herkesin çevrimiçi olarak trend olan konuları aramasına yardımcı olmak için Google'ın oluşturduğu tamamen ücretsiz bir araçtır.

Google Trendler, herkesin çevrimiçi olarak trend olan konuları aramasına yardımcı olmak için Google'ın oluşturduğu tamamen ücretsiz bir araçtır. Buffer: Buffer, işletmelerin ve pazarlama ekiplerinin sosyal medya gönderilerini planlamasını, performansı analiz etmesini ve tüm hesaplarını tek bir yerden yönetmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir marka oluşturma araçları paketidir.

Buffer, işletmelerin ve pazarlama ekiplerinin sosyal medya gönderilerini planlamasını, performansı analiz etmesini ve tüm hesaplarını tek bir yerden yönetmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir marka oluşturma araçları paketidir. Canva: Canva, birçok pazarlamacının harika görünen sosyal medya görüntülerini hızla oluşturmak için güvendiği bir araçtır.

Canva, birçok pazarlamacının harika görünen sosyal medya görüntülerini hızla oluşturmak için güvendiği bir araçtır. Facebook Insights: Etkileşiminiz, beğeni ve takipçi sayınız, gönderilerinizin performansını takip edebilirsiniz.

Üçüncü yontem, uygun Hashtag’ları kullanmanızdır. Buna Türkçede etiket deniliyor. # işaretiyle birlikte kullanılır.



İçeriğiniz hakkında en çok aranan kelimeleri Hashtag olarak eklerseniz, arama sonuçlarınızda üst sıralarda çıkmanıza yardımcı olacaktır.



Tabii bunun için sosyal medya hesaplarınız gizli değil, herkese açık olmalıdır. Aksi halde kullandığınız etiketler bir işe yaramayacaktır.



Dördüncü yöntem, takipçilerinizn yorumlarını olabildiğince hızlı bir şekilde cevaplamaktır. Onlara değer verdiğinizi gösterirseniz, sizi terketmeyecekler ve sürekli etkileşim halinde kalacaklardır.



Beşinci yöntem, sosyal hesaplarınızdan sıklıkla canlı yayın açmanız. Canlı yayınlarda takipçleriniz ile aranızda sıkı bir bağ oluşuyor ve sizin yayınlarınızı kendi profillerinde paylaşarak, daha fazla insana ulaşmanızaı sağlıyorlar.



Altıncı yöntem, çeşitli sponsorlarla anlaşarak sosyal medya hesaplarınızda çekiliş yapmanız ve bu çekilişlerde beğeni, etiket ve paylaşım karşılığında ödül vermeniz. Özellikle sosyal medya fenomenlerinin sıklıkla yaptığı işlemlerden biridir.



Son olarak tabii ki takipçi ve beğeni satın alma işlemidir. Para karşılığı sosyal medya hesaplarınıza takipçi satın alabilirsiniz. Ancak bunu çok fazla önermiyoruz.



Çünkü satın alacağınız takipçiler muhtemelen bot hesaplar olacak ve çok kısa bir sürede silineceklerdir. Silinmeyenler de sadece sayı olarak yer alacak ve sizinle etkileşime girmeyeceklerdir.