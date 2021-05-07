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Sosyal medyadan tepki yağıyor! Hijyenik ped satışı yasak mı?

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelge ile 7 Mayıs gününden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına yasak getirirken bazı marketlerde hijyenik ped ve cinsel sağlık ürünlerinin satılmaması sosyal medyada büyük tepki topladı.

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına yasak getirmişti. Genelgede, temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç kozmetik ürünleri satılabileceği belirtilmişti.

Marketler, bugünden itibaren tam kapanma döneminde belirli ürünleri satamayacak. Ancak bazı marketlerin satışı serbest olan hijyenik ped, cinsel sağlık ürünleri ve kişisel temizlik ürünlerini satmaması tepkiyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Twitter'da gündem olan #PedYasaklanamaz etiketine çok sayıda kullanıcı paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımlarda bazı marketlerin hijyenik ped satışına izin vermediği dile getirildi.

 

Etiketler ped market yasak
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