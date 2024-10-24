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Sosyal medyaya erişim sorunu çözüldü

Sosyal medyaya erişim sorunu çözüldü
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Başkent Ankara'da TUSAŞ'a yönelik saldırının ardından sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorunu sabah saatlerinde çözüldü.

Ankara'da TUSAŞ'a yönelik bombalı ve silahlı saldırının ardından olayla ilgili gelişmelere mahkeme kararıyla yayın yasağı getirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin kararı açıklarken halkı "teyit edilmemiş bilgilere karşı" uyarıda bulundu.

Yayın yasağı kararının ardından sosyal medya platformlarına da erişim sorunu yaşandı. Türkiye'de X (Twitter), Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına saatlere süren erişim sorunu sabah saat 09.30 sularında çözülmeye başlandı. 

Kullanıcılar platformlara erişebildiklerini duyurdu.

Sosyal medya platformlarında yaşanan sorun için ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Etiketler sosyal medya tusaş saldırı erişim kısıtlaması
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