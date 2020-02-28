Sosyal medyaya erişim sorunu! Twitter, Facebook ve Instagram açılmıyor

Suriye’de Türk askerlerine yönelik hain bir saldırı gerçekleştirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Suriye’den gelen bu acı haberin ardından sosyal medyada da erişim problemi yaşandı. Birçok kullanıcı sosyal medya platformu olan Twitter, İnstagram ve Facebook’a girişte sorun yaşadı. Sosyal medyada yaşanan erişim problemiyle ilgili resmi açıklama yapılmadı.