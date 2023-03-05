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Sosyal medyaya ''paylaşım'' operasyonu: 1119 zanlı tespit edildi

Sosyal medyaya ''paylaşım'' operasyonu: 1119 zanlı tespit edildi
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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 1119 hesap yöneticisi tespit edildiğini açıkladı. Adli işlem başlatılan 152 şüpheli gözaltına alınırken, 29'u tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1119 hesap yöneticisinden 615'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 152 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Ayrıca depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

"Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.

Etiketler sosyal medya paylaşım operasyon gözaltı
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