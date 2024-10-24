Sosyal medyaya ''TUSAŞ saldırısı'' soruşturması

FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler

Ümit Özdağ'dan TUSAŞ saldırısı için şok iddia: ''Bir hafta önceden biliniyordu''

Türkiye'nin 80 bin TL emekli maaşı alan emeklileri belli oldu

Lisede molotofkoteyli ile saldırı: Onlarca yaralı var!

Cübbeli Ahmet, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına Yazıcıoğlu ile yanıt verdi

Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı

Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi