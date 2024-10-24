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Sosyal medyaya ''TUSAŞ saldırısı'' soruşturması

Sosyal medyaya ''TUSAŞ saldırısı'' soruşturması
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TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısının görüntülerinin sosyal medyada yayılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'ndeki TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının hemen ardından olayın görüntülerinin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. 

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 5 kişinin şehit edildiği TUSAŞ saldırısının hemen ardından görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Zengin, "Bu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması, terörün propagandasının yapılmasıdır" dedi. 

Ne olmuştu?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne 23 Ekim Çarşamba günü terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi. Saldırıdan hemen sonra özel hareket tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1'i kadın 2 teröristin, terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı.

Etiketler İçişleri Bakanlığı tusaş saldırısı terör saldrısı
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